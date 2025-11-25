25N en Badajoz: “Muchas jóvenes viven situaciones de violencia de género sin ser conscientes"

Representantes de numerosos colectivos de mujeres se han unido este martes, 25 de noviembre, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Badajoz para recordar que, pese a los avances, la violencia machista sigue siendo una realidad.

La ciudad ha celebrado así el acto institucional por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una cita marcada por el silencio, el compromiso y la presencia de asociaciones que han puesto el foco tanto en la memoria de las víctimas como en los desafíos actuales para combatir esta lacra, especialmente entre la población joven.

A la cita han asistido entidades como la Fundación Secretariado Gitano, APRAMP, APROSUBA, la Asociación Victoria Kent, la Asociación Romís Calis, ALMA o Nueva Vida, que han acompañado al consistorio en la lectura de un manifiesto de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Antes de eso, los asistentes han guardado un minuto de silencio por Silvia, de 38 años, madre de tres hijos y María del Pilar, de 60, asesinadas recientemente a manos de sus parejas. Dos nombres que se suman a una lista que no deja de crecer.

Tras el acto, desde el balcón del palacio municipal se ha desplegado una pancarta conmemorativa que permanecerá visible durante toda la semana.

La desinformación, un riesgo para la juventud

Entre los colectivos participantes, la Asociación ALMA contra la Violencia de Género ha querido subrayar un fenómeno que preocupa especialmente: la dificultad de muchas chicas jóvenes para identificar situaciones de violencia. Guadalupe Carballo, promotora de igualdad en la entidad, sostiene que cada año la concienciación mejora un poco, pero aún persisten grandes vacíos sociales. “Muchas víctimas que deciden dejar a sus parejas encuentran obstáculos enormes para rehacer su vida. Hay quien no comprende realmente las dificultades que atraviesan”. A ello se suma, explica, una problemática creciente entre la juventud: la desinformación. “La mayoría se informa por TikTok o Instagram, donde abundan los bulos y los mensajes a medias. Encontramos chicas jóvenes que sufren violencia y no son conscientes de ello”, señala Carballo.

La asociación imparte charlas en centros educativos, pero incluso allí perciben esa confusión: “Tienen claro que ciertos comportamientos no son sanos, pero no siempre identifican qué falla o por qué”.

Nuevas formas de violencia

La Asociación Victoria Kent, que trabaja tanto con víctimas de violencia de género como de trata, coincide en que la sociedad enfrenta desafíos nuevos que requieren atención urgente. Su trabajadora, Granada Lucas Real, afirma que aunque los casos y contextos son distintos, “la raíz está en la violencia estructural que sufrimos todas las mujeres y niñas”.

“Días como hoy siguen siendo necesarios para visibilizar y recordar que esta violencia estructural existe en todos los ámbitos de la vida”, apunta. La aparición de nuevas formas de control a través de las tecnologías es uno de los grandes motivos de alerta. “Todos los profesionales, las instituciones, los centros educativos y las familias somos agentes clave para prevenir y actuar. Las nuevas tecnologías han abierto vías nuevas para ejercer violencia machista y debemos estar preparados para reconocerlas”, apunta.

El avance del negacionismo

Otro de los puntos que genera inquietud es el creciente negacionismo entre parte de la juventud. Según Granada, discursos propagados a través de redes sociales no solo minimizan la violencia de género, sino que la justifican y culpabilizan a las víctimas. “La juventud no siempre tiene el pensamiento crítico necesario para filtrar estos mensajes. Muchas veces los interiorizan y eso tiene efectos muy claros: chicas jóvenes que no detectan las violencias que sufren y una sociedad más pasiva ante esta realidad”, lamenta.

El mensaje institucional: compromiso y urgencia

Durante el acto, se ha leído el manifiesto de la FEMP, que ha vuelto a expresar “el más absoluto rechazo a todas las formas de violencia machista” y ha recordado que 1.333 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o exparejas desde 2003, 38 de ellas solo entre enero y noviembre de 2025. “Estas cifras no son cifras: son familias rotas, angustia y dolor”, recoge el texto.

El manifiesto llama a los municipios a reforzar programas de atención y protección como ATENPRO (servicio de teleasistencia de atención y protección a las víctimas) y a solicitar la incorporación al sistema VIOGEN con el objetivo de garantizar una mejor coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y ser así más útiles a la causa de los derechos de las mujeres.