Más de 300 personas cantarán villancicos solidarios en Badajoz en apoyo de Cáritas y el comedor San Vicente de Paúl

La ya tradicional cita navideña de 'Villancicos Solidarios' organizada por la Hermandad del Santo Entierro tendrá lugar los próximos 12 y 13 de diciembre. En esta ocasión, los espacios elegidos son la habitual plaza de San Francisco y la plaza Alta. Todo lo recaudado se destinará a Cáritas Parroquial y al comedor San Vicente de Paúl.

Ambos escenarios albergarán a más de 300 participantes de 24 grupos musicales que colaboran con la cofradía de manera desinteresada. Entre ellos se encuentran el grupo flamenco de Sandra González, la academia musical Harmony, el grupo de Roncas de Elvas, la escuela flamenca de Rocío Guisado, el coro del instituto Zurbarán o la agrupación navideña carnavalera Caribe Santa Band.

Las dos jornadas comenzarán a las 17.00 horas en los dos espacios a la vez. Cada 30 minutos, y hasta las 21.30 horas, las actuaciones de estos grupos se sucederán.

Cartel de los Villancicos Solidarios que organiza la Cofradía del Santo Entierro / La Crónica

Recaudación

Desde el inicio hasta el fin de la cita, varias 'mesas solidarias' se ubicarán a lo largo de ambas plazas. En ellas se llevará a cabo la recogida de alimentos, para que todo aquel que quiera colaborar con la causa pueda hacer su donación.

También se llevará a cabo una venta de 'papeletas solidarias', cuyos sorteos que tendrán lugar los días 29, 30 y 31 de diciembre, y los ganadores podrán disfrutar de premios como una SmartTV, un jamón de bellota o una comida para dos personas en el restaurante Vega Regional de Elvas.

El secretario de la Cofradía del Santo Entierro señala que "cada vez es más necesario llevar a cabo esta iniciativa". "Cada vez hay más necesidad en la calle y más desigualdad social. Y nuestro deber como cofradía es hacer esta obra de caridad para aquellos que lo necesitan", explica.

Belén viviente

Tras los villancicos, realizarán otra iniciativa para ayudar a estos colectivos desfavorecidos. Los próximos 19 y 20 de diciembre, la cofradía llevará a cabo un Belén viviente en junto a la iglesia de San Agustín. "Este Belén viviente se hace desde un punto de vista religioso, de comunión y de hermandad. Es necesario ayudar a aquellos a los que más falta les hace recibir la solidaridad de la sociedad", sentencia el secretario.