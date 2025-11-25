La autora extremeña Alba Gustos presenta su última obra ‘Salvaje’ en la Casa del Libro de Badajoz este miércoles a partir de las 18.00 horas. La cita incluirá una sesión de firma de libros, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de conocer a la autora y obtener una copia autografiada de su obra.

‘Salvaje’ es una novela de fantasía con un contenido lleno de emoción. La trama mezcla magia, romance y aventura de una forma que engancha desde la primera línea. Una profecía liga a Dako, uno de los dioses más poderosos del cielo, a Rira, la joven protagonista, en una extraña relación en la que se adoran y odian a partes iguales.

Alba Gustos es diplomada en Magisterio por la Universidad de Extremadura, y cursó la licenciatura en Psicopedagogía y varios másteres. Apasionada de los animales, estudia también Auxiliar Técnico Veterinario. Voraz lectora desde pequeña, se inspira en sus muchas lecturas a la hora de escribir sus obras.

La entrada es libre y gratuita.