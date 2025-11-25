Badajoz acogerá en 2026 el XII Certamen Nacional de Gastronomía: "Nos va a situar en el mapa gastronómico"

"Nos va a situar en el mapa gastronómico nacional". Con estas palabras resumía Manuel Corbacho, presidente de la Asociación de Turismo Gastronómico de Badajoz (Atugaba), la importancia de que Badajoz acoja en 2026 el XII Certamen Nacional de Gastronomía, uno de los eventos culinarios más relevantes de España. La cita, que se celebrará en IFEBA en el marco de la III Feria Agroalimentaria Espiga, consolidará a la ciudad como destino gastronómico emergente y reunirá a algunos de los mejores cocineros, reposteros y profesionales del sector. El certamen está organizado por Atugaba y Federación de Asociaciones de Cocineros y Reposteros de España (FACYRE) y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Badajoz y de Caja Rural de Extremadura.

La capital pacense se convertirá en octubre de 2026 en el centro neurálgico de la alta cocina española con la celebración de este certamen nacional, un evento de referencia que se desarrollará en Ifeba dentro de la III Feria Agroalimentaria Espiga. La designación, anunciada en la clausura de la segunda edición de Espiga, supone un impulso decisivo para la proyección culinaria y turística de la ciudad.

Tres años de trabajo

Para Manuel Corbacho, traer el certamen a la ciudad es el resultado de "casi tres años a pico y pala", un esfuerzo continuado que, afirma, ha tenido su mayor motivación en "situarnos en el mapa gastronómico nacional". Corbacho subraya que Badajoz necesitaba "algo importante donde pudiéramos exponer nuestra gastronomía y nuestros profesionales", y considera que este logro responde a una aspiración que venían defendiendo desde hace años.

El proyecto tomó forma tras la entrada de Atugaba en la Federación Nacional de Cocineros y Reposteros. "Vimos la posibilidad de traerlo a Badajoz y hemos estado trabajando sin parar", recuerda el presidente, que destaca el apoyo de instituciones clave. "Gracias al apoyo de Caja Rural de Extremadura, que desde el primer momento nos dijo que para adelante, sin ningún problema, y gracias al Ayuntamiento de Badajoz, que nos dio su apoyo total, decidimos presentar la nominación". La candidatura, presentada finalmente en abril de 2024 tras ser aplazada para mejorarla, terminó imponiéndose tras la visita de un comité técnico de FACYRE. "Hace dos meses nos comunicaron que éramos la ciudad elegida", explica.

Un escaparate nacional

El certamen reunirá a algunos de los nombres más destacados de la cocina española. Participarán "mínimo diez comunidades, con 20 equipos entre cocina salada y repostería", además de un jurado compuesto por los presidentes de las asociaciones autonómicas y figuras de prestigio nacional. Corbacho remarca la magnitud del evento: "Vendrán cocineros de la talla de los que hemos tenido ahora en Espiga: Carlos Maldonado, Fernando Bárcenas, Edu Casquero… La repercusión para la ciudad es muy, muy positiva".

El presidente de Atugaba también subraya que el certamen permitirá impulsar la identidad culinaria extremeña. "No cabe un producto que no sea extremeño. Somos la despensa de España, y traer el certamen aquí es para promocionar lo nuestro", asegura. Aunque aún no puede desvelarse la fecha exacta, sí confirma que se celebrará en octubre de 2026 y que la programación se sincronizará con la Feria Espiga.

Mucho trabajo por delante

A nivel personal, Corbacho reconoce que él y su equipo viven estos días con "una resaca emocional". En la asociación se respira orgullo: "Los compañeros me dicen: ‘Manuel, lo que habéis conseguido…’. Pero ahora toca ponerse a currar". El trabajo por delante es intenso: "Habitaciones de hotel, desplazamientos de los equipos, infraestructura para las cocinas, actividades paralelas… Es casi montar una pequeña feria dentro de la Feria Espiga". En este proceso, destaca nuevamente el papel de la entidad financiera extremeña: "Pertenecemos a la familia de Caja Rural, que nos lo ha puesto muy fácil. Para no dedicarse a la gastronomía, lo que se han involucrado en este proyecto es impresionante".

Corbacho señala que este reconocimiento es también un aval al recorrido de la asociación: "Cuando la federación se fija en lo que hemos presentado, es porque ve el trabajo bien hecho". Y añade que el reto ahora es estar a la altura de la confianza depositada: "Como asociación y como ciudad, tenemos que estar a la altura de lo que se nos viene".

De cara al futuro, el presidente de ATUGABA no cierra la puerta a nuevos desafíos: "Algo se nos ocurrirá. Somos muy pacenses y lo que podamos hacer por la ciudad, lo vamos a hacer".