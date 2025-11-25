Badajoz acogerá el I Duatlón Cross Tres Arroyos con hasta 200 participantes

El Parque de Tres Arroyos será escenario el próximo 29 de noviembre del I Duatlón Cross Tres Arroyos Badajoz, una prueba que reunirá entre 150 y 200 deportistas y que supone un nuevo impulso para las competiciones de resistencia en la ciudad. El evento fue presentado este martes en el Ayuntamiento de Badajoz, con la presencia del concejal de Deportes, Juan Parejo, el gerente de la Fundación Jóvenes y Deportes, José Alberto Cacho, y el presidente del Club Triatlón Pacense, Pablo Salamanca.

La jornada comenzará a las 10.30 con las pruebas infantiles, que contarán con distancias adaptadas según categorías: desde 400 metros de carrera, 1 km de bicicleta y otros 400 metros hasta circuitos de 1,2 km de carrera, 5 km en bici y 600 metros finales. A partir de las 12.00, llegará el turno de los adultos, que deberán completar un recorrido más exigente, compuesto por 4,8 km de carrera a pie, 16 km de ciclismo y un último tramo de 2,8 km de carrera.

El Club Triatlón Pacense, organizador del evento, valoró la respuesta de los deportistas y explicó que inicialmente se estudió la posibilidad de realizar la prueba en la margen izquierda del parque, aunque finalmente se descartó por motivos de logística. Durante la presentación, el concejal Juan Parejo destacó el trabajo del club. «No han parado de trabajar en esta prueba y ahora solo falta que el clima respete y el público responda animando», destacó. Además, mostró su deseo de recuperar próximamente pruebas en el Guadiana, como el Triatlón Puerta Palmas Ciudad de Badajoz, ausente desde el año 2022.

Por su parte, José Alberto Cacho expresó el apoyo institucional por parte de la Junta de Extremadura. «Siempre es un orgullo estar en Badajoz presentando una prueba deportiva», y felicitó al club por «la gran labor que realizan».

Por su parte, el presidente del Club Triatlón Pacense, Pablo Salamanca, adelantó que trabajan junto a otra entidad en la organización de una nueva competición destinada a ampliar el calendario deportivo de la ciudad.

Además de las pruebas deportivas, el duatlón contará con food trucks y espacios de ocio para los más pequeños, con el objetivo de convertir la cita en una jornada deportiva y familiar.