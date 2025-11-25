Programación navideña
Buzón Real en el Teatro Nuevo Calderón de Montijo para los Reyes Magos
Todos los niños que lo deseen podrán depositar su carta a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente en el Teatro Nuevo Calderón de Montijo, en Badajoz.
El Buzón Real estará instalado en el complejo cultural desde el próximo lunes 1 de diciembre hasta el 5 de enero de 2026.
Horario de Entrega:
Mañanas: de 10:00 a 14:00 horas.
Tardes: de 18:00 a 20:00 horas.
