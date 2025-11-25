Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Buzón Real en el Teatro Nuevo Calderón de Montijo para los Reyes Magos

Teatro Nuevo Calderón de Montijo

Teatro Nuevo Calderón de Montijo / Ayto. Ayuntamiento de Montijo.

Todos los niños que lo deseen podrán depositar su carta a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente en el Teatro Nuevo Calderón de Montijo, en Badajoz.

El Buzón Real estará instalado en el complejo cultural desde el próximo lunes 1 de diciembre hasta el 5 de enero de 2026.

Horario de Entrega:

Mañanas: de 10:00 a 14:00 horas.

Tardes: de 18:00 a 20:00 horas.

