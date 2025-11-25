La Guardia Civil de Badajoz detiene a un conductor tras dar positivo en alcohol y drogas, colisionar con varios vehículos y resistirse a los agentes
La Guardia Civil ha investigado a un vecino de la capital pacense que conducía un cuadriciclo por presuntos delitos contra la seguridad vial, así como por desobediencia y resistencia a la autoridad.
Los hechos ocurrieron de madrugada, el pasado sábado 26 de octubre, cuando un control de alcohol y drogas del Destacamento de Tráfico de Badajoz, instalado en la N-523, dio el alto al vehículo en el que circulaba el investigado.
El conductor ignoró las señales de alto de los agentes y continuó la marcha realizando maniobras evasivas, llegando a colisionar con varios vehículos estacionados. Finalmente fue interceptado después de abandonar el cuadriciclo y tratar de huir a pie.
Las pruebas de alcoholemia y detección de drogas arrojaron resultado positivo en ambas. Por ello, fue detenido por presuntos delitos contra la seguridad vial, al conducir bajo los efectos del alcohol, y por resistencia y desobediencia grave a los agentes en el ejercicio de sus funciones. Tras su traslado al Puesto Principal de la Guardia Civil de Valdebótoa-Badajoz, se instruyeron las diligencias correspondientes, ya remitidas al Juzgado de Instrucción de Badajoz.
Además, el conductor ha sido propuesto para sanción administrativa de 1.000 euros y la retirada de seis puntos por presencia de drogas en el organismo, a la espera de la confirmación del laboratorio concertado por la DGT.
El Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Badajoz anuncia que reforzará los dispositivos de control y vigilancia de la seguridad vial para prevenir conductas similares que ponen en riesgo tanto a los conductores como al resto de usuarios.
