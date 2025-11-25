Elvas quiere ser el epicentro de la Navidad a partir de este viernes

La vecina ciudad de Elvas, Patrimonio Mundial de la UNESCO, quiere convertirse a partir de este viernes en el gran epicentro navideño del Alentejo y Extremadura. La Cámara Municipal ha presentado la cuarta edición de Elvas Cidade Natal, un ambicioso programa que este año será el más extenso, innovador y participativo de su historia. La propuesta, que se desarrollará desde este viernes durante 38 días, aspira a consolidar la ciudad como el mayor destino navideño de la zona.

Un evento que crece y se transforma

Por primera vez, Elvas Cidade Natal ofrecerá animación diaria, con actividades dirigidas a todos los públicos. La iluminación navideña se refuerza y se expande a nuevas zonas emblemáticas, como la Zona del Castillo, la Rua de Évora o la Avenida Garcia da Orta, creando una imagen más coherente y envolvente del conjunto urbano.

El impacto del evento en la ciudad será notable: unos 4.000 vecinos colaborarán directamente y el programa suma 327 horas de animación, apoyadas por 90 socios y entidades.

Las atracciones de pago mantienen un precio simbólico, y regresan clásicos como el carrousel parisino, la pista de hielo o la rampa. La gran novedad de este año es el barco de hielo, que se suma a los espacios más populares: la Casa de Papá Noel, la Fábrica de Juguetes, la Torre de los Sueños y la Casa de los Duendes.

Elvas también estrena nuevos elementos decorativos e iluminados, nieve artificial, bancos temáticos y estructuras pensadas para fomentar la experiencia del visitante y su difusión en redes sociales.

Cultura en toda la ciudad

El programa cultural reúne 180 iniciativas en 25 espacios, desde museos y monumentos hasta iglesias, colectividades y el Coliseo. Habrá exposiciones, teatro, conciertos, danza, literatura, talleres creativos, torneos, demostraciones deportivas y un espectáculo de magia encabezado por Christian Magritte.

Entre los momentos más esperados destacan el Belén Viviente, los conciertos de la Banda 14 de Janeiro, el Coral Públia Hortênsia de Castro y un recital especial a la luz de las velas.

La tradición local seguirá siendo esencial: los pórticos navideños, los dulces típicos y la participación de 2.000 niños tocando la Ronca serán protagonistas.

Además, el ayuntamiento ha establecido alianzas con hoteles y alojamientos para ofrecer una experiencia acogedora y completa a quienes visiten la ciudad durante estas semanas festivas.

Un destino navideño de referencia

Con grupos organizados provenientes de diferentes puntos de Portugal y España ya inscritos, Elvas Cidade Natal se afianza como un evento clave para dinamizar la economía local y atraer a miles de visitantes. La Cámara Municipal subraya que el propósito es unir tradición y modernidad para ofrecer una Navidad “mágica, única y memorable” para familias y amigos.