Día internacional contra la violencia de género
"No estamos todas, faltan las asesinadas": grito colectivo en la manifestación del 25N en Badajoz
Unas 400 personas salen a la calle para para reclamar el fin de lo que la organización define como “terrorismo machista”
La marcha ha terminado en San Francisco con un homenaje a las 45 mujeres y 4 menores asesinados en España el último año
"El silencio nos mata" o "si dañan a una, nos duele a todas" son algunos de los gritos que han resonado este martes en el centro de Badajoz, durante la manifestación del 25 de Noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, convocada por la Asociación de Mujeres Progresistas, en la que han participado alrededor de 400 personas.
Colectivos feministas, sindicatos, asociaciones de vecinos, organizaciones sociales, plataformas de pensionistas y representantes de partidos -como el PSOE- se han ido sumando a un recorrido que ha partido desde los juzgados, en la avenida de Colón y que ha convertido las calles en un espacio de duelo y denuncia. Al frente, Isabel Franco Guzmán, presidenta de la asociación, que ha lamentado que “otro año más tenemos que salir porque el terrorismo machista sigue acabando con la vida de un número insoportable de mujeres”.
“Nadie quiere comprometerse”
El lema elegido para esta edición ha vuelto a ser “Rompemos el silencio”, una consigna que la asociación mantiene porque, pese a los avances legales y sociales, persiste una barrera que impide que muchas víctimas denuncien y pidan ayuda: “Los familiares, los vecinos, los amigos siguen pensando que es una cosa privada, de pareja y no quieren meterse. Todos vemos, todos oímos, pero nadie quiere comprometerse”.
La presidenta ha denunciado además el auge de discursos negacionistas y mensajes antifeministas que circulan en redes sociales y desde algunos partidos políticos. “Ese clima no ayuda" y "propicia la violencia" porque transmite la idea de que las mujeres denuncian falsamente, "cuando la realidad es que muchas ni siquiera llegan a denunciar por miedo”.
El momento más emotivo ha tenido lugar en el paseo de San Francisco. En el templete, una a una, se han ido nombrando a las 45 víctimas mortales registradas desde el 25N del año pasado. Cada nombre pronunciado ha hecho que se apagase una vela y que la mujer que la portaba se cubriera con una tela negra, un gesto que ha simbolizado la desaparición de la vida y la oscuridad que recae sobre sus familias.
El homenaje ha incluido a cuatro víctimas menores de violencia vicaria, que constituye, en palabras de Isabel Franco, “lo peor que puede pasar. Que una persona mate a tu hijo para hacerte el máximo daño posible es el colmo de la deshumanización y de la maldad humana”.
Testimonios que rompen décadas de silencio
Entre las asistentes, Alba Vizcaíno, que ha acudido a la marcha porque hoy necesita "gritar". Cuenta que ha decidido dar un paso al frente para visibilizar la importancia de romper el silencio. Ha explicado que fue víctima de abusos sexuales cuando tenía ocho años, por parte de su hermano mayor y que más tarde, con 19 años, sufrió violencia de género por parte de su pareja: “Me puso una escopeta en la boca y me amenazó con volarme la cabeza si hablaba. Me escapé de la casa donde me tenía encerrada”, asegura.
"Si no lo cuentas, acabas entrando en una depresión por callar tantos años”
Durante años no fue capaz de denunciar. “Fui cobarde”, ha admitido, aunque este 2025 ha logrado verbalizar por primera vez tanto la violencia de su pareja como los abusos sufridos en la infancia. “Lucho porque muchas mujeres sufren abuso y no lo cuentan. Si no lo cuentas, acabas entrando en una depresión por callar tantos años”. Actualmente, Alba tiene diagnosticado un trastorno de estrés postraumático crónico relacionado con esos episodios.
Su testimonio, como el de otras mujeres que han participado en la marcha, se ha convertido en una llamada de atención sobre la urgencia de reforzar la prevención, la educación, las políticas y el acompañamiento a las víctimas.
La manifestación ha terminado con un recuerdo colectivo a todas las mujeres asesinadas y con un mensaje común: la necesidad de combatir cualquier forma de violencia machista desde la implicación social. “Nos compete a todos y nos afecta a todos”, ha resumido Isabel Franco.
