Música
Fundación CB acoge un concierto por los 25 años de Martín Mostaza
Este miércoles a partir de las 19.30 horas
La sede de Fundación CB acoge este miércoles a partir de las 19.30 horas el concierto conmemorativo a los 25 años de Martín Mostaza. Este personaje es el alter ego del artista Fermín Solís, músico e ilustrador extremeño de renombre, con diversos reconocimientos, entre ellos un Goya de la Academia Española de Cine.
Hace ya 25 años que Fermín Solís creó a Martín Mostaza, personaje que habitaba en sus primeras publicaciones ilustradas y que en su salto a los escenarios se estableció como su alter ego musical. Sus canciones se caracterizan por ser íntimas, nostálgicas y acústicas, con matices retro.
Martín Mostaza debutó en la música en agosto de este 2025, con el lanzamiento de 'Verano del 83', un tema íntimo y nostálgico que evoca un verano que ya no está, pero tampoco se ha ido del todo.
La entrada es libre y gratuita.
- Los bomberos de Badajoz exigen el cese del jefe del parque municipal
- Sagrajas amplía su Navidad artesanal: este año ilumina más calles y espera superar los 15.000 visitantes
- El negocio que triunfa en TikTok aterriza en Badajoz
- Detenido un joven por agredir sexualmente a una mujer en el paseo de los arroyos de Badajoz
- Yo veía que me iba a violar': el desgarrador testimonio de Belén Santos, la trabajadora de limpieza de Badajoz que escapó de su agresor
- Badajoz tendrá un mercadillo extraordinario por el 'Black Friday' el 29 de noviembre
- Elvas acogerá la 'mayor feria de antigüedades de Portugal' del 21 al 23 de noviembre
- Al menos 40 personas duermen en la calle en Badajoz: los colectivos reclaman activar el protocolo de frío