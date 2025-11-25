Fundación CB acoge un concierto por los 25 años de Martín Mostaza

La sede de Fundación CB acoge este miércoles a partir de las 19.30 horas el concierto conmemorativo a los 25 años de Martín Mostaza. Este personaje es el alter ego del artista Fermín Solís, músico e ilustrador extremeño de renombre, con diversos reconocimientos, entre ellos un Goya de la Academia Española de Cine.‌

Hace ya 25 años que Fermín Solís creó a Martín Mostaza, personaje que habitaba en sus primeras publicaciones ilustradas y que en su salto a los escenarios se estableció como su alter ego musical. Sus canciones se caracterizan por ser íntimas, nostálgicas y acústicas, con matices retro.

Martín Mostaza debutó en la música en agosto de este 2025, con el lanzamiento de 'Verano del 83', un tema íntimo y nostálgico que evoca un verano que ya no está, pero tampoco se ha ido del todo.

La entrada es libre y gratuita.