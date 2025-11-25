Las luces del recorrido de la cabalgata de Badajoz no ocuparán el ancho de la calle para permitir el paso libre de las carrozas

El alumbrado navideño de Badajoz llega este año con una variación significativa: por primera vez, las luces del recorrido de la cabalgata de Reyes no cruzarán las calles.

La concejalía de Alumbrado ha optado por redistribuir la instalación y fijar las guirnaldas únicamente a las farolas, con el objetivo de evitar problemas durante el paso de las carrozas y reducir las incidencias de años anteriores.

El concejal del área, José Luis González ha explicado a este diario que en otras campañas era habitual revisar varios tramos porque algunas guirnaldas se descolgaban debido al viento o la lluvia en los días previos al 5 de enero. Esta nueva disposición permitirá que las carrozas circulen sin las restricciones de altura que imponían los arcos de luces tradicionales. “Queremos evitar que se descuelguen o entorpezcan el desfile y garantizar que las carrozas pasen sin limitaciones”, ha señalado.

Detalle de las nuevas luces instaladas en la avenida Santa Marina, Badajoz. / Santi García

El cambio se aplicará especialmente en la avenida de Santa Marina, Enrique Segura Otaño y la avenida de Europa, tres puntos con gran afluencia durante el recorrido y donde en años anteriores se concentraban buena parte de los ajustes previos a la cabalgata. “Otros años era necesario revisarlo todo varias veces; las luces pasan muchos días instaladas hasta que llega enero”, ha recordado González.

"Otros años era necesario revisar este tramo porque algunas guirnaldas se descolgaban por el viento o la lluvia en los días previos a la cabalgata" José Luis González — Concejal de Alumbrado

Sin árbol, pero con nueva propuesta de luz

La otra gran novedad del alumbrado de 2025 se verá en la plaza de España. El ayuntamiento sustituirá el tradicional árbol de Navidad junto a la Catedral para apostar por una propuesta más visual: un gran techo de luces compuesto por miles de bombillas y un photocall gigante pensado para llamar la atención de quienes suben a la plaza durante las fiestas.

Según detalla el concejal, el nuevo photocall tendrá alrededor de cinco metros de altura y tres de ancho y estará fabricado con materiales sostenibles y cien por cien LED. A diferencia del techo luminoso -que empleará tonos cálidos en sintonía con la fachada del ayuntamiento- esta estructura tendrá colores más vivos para convertirse en un punto icónico de fotografías navideñas. “En realidad los árboles se ven en todas partes; queríamos probar algo diferente. Espero que guste”, ha apuntado.

Techo de luces instalado en la plaza de España esta Navidad. / Santi García

Un alumbrado más seguro

Con estas modificaciones, la concejalía busca reforzar la seguridad del montaje y, al mismo tiempo, ofrecer una imagen renovada del centro durante las fiestas. El nuevo sistema evitará incidencias en el recorrido de la cabalgata y, a la vez, dotará a la plaza de España de un elemento distintivo que, según prevé el equipo de gobierno, atraerá a multitud de vecinos y visitantes.