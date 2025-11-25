Plácido Ramírez presenta su antología poética 'Tan temprano, todavía' en el Meiac de Badajoz

El escritor natural de Puebla de la Reina Plácido Ramírez presenta esta tarde en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo, Meiac, de Badajoz su antología poética. Esta es su última obra editada y tiene por título ‘Tan temprano, todavía’.

El acto tendrá lugar en el museo pacense este martes a partir de las 19.30 horas. El acto lo presentará el escritor Francisco López-Arza, que será el encargado de introducir al autor de esta antología.

Resumen de su obra

Plácido Ramírez, aunque natural de Puebla de la Reina, está íntimamente ligado a la cultura pacense, ciudad que lo acoge desde hace décadas. La nueva obra se suma a las doce que ya tiene publicadas. Se trata de una antología poética a modo de recopilación representativa de la creación de Ramírez que también firmará ejemplares a los asistentes.

La presentación cuenta con la colaboración de la Editora Regional de Extremadura y la Junta de Extremadura a través de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes. Entrada libre hasta completar el aforo.