Presentación literaria
Plácido Ramírez presenta su antología poética 'Tan temprano, todavía' en el Meiac de Badajoz
El poeta extremeño acerca su última obra editada a los aficionados a la poesía en el museo a partir de las 19.30 horas
El escritor natural de Puebla de la Reina Plácido Ramírez presenta esta tarde en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo, Meiac, de Badajoz su antología poética. Esta es su última obra editada y tiene por título ‘Tan temprano, todavía’.
El acto tendrá lugar en el museo pacense este martes a partir de las 19.30 horas. El acto lo presentará el escritor Francisco López-Arza, que será el encargado de introducir al autor de esta antología.
Resumen de su obra
Plácido Ramírez, aunque natural de Puebla de la Reina, está íntimamente ligado a la cultura pacense, ciudad que lo acoge desde hace décadas. La nueva obra se suma a las doce que ya tiene publicadas. Se trata de una antología poética a modo de recopilación representativa de la creación de Ramírez que también firmará ejemplares a los asistentes.
La presentación cuenta con la colaboración de la Editora Regional de Extremadura y la Junta de Extremadura a través de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes. Entrada libre hasta completar el aforo.
- Los bomberos de Badajoz exigen el cese del jefe del parque municipal
- Sagrajas amplía su Navidad artesanal: este año ilumina más calles y espera superar los 15.000 visitantes
- El negocio que triunfa en TikTok aterriza en Badajoz
- Detenido un joven por agredir sexualmente a una mujer en el paseo de los arroyos de Badajoz
- Yo veía que me iba a violar': el desgarrador testimonio de Belén Santos, la trabajadora de limpieza de Badajoz que escapó de su agresor
- Badajoz tendrá un mercadillo extraordinario por el 'Black Friday' el 29 de noviembre
- Elvas acogerá la 'mayor feria de antigüedades de Portugal' del 21 al 23 de noviembre
- Al menos 40 personas duermen en la calle en Badajoz: los colectivos reclaman activar el protocolo de frío