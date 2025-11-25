Así podrás ver la Super Luna Fría en Badajoz: actividad gratuita y con autobús incluido

La última luna llena del año tiene nombre propio: Super Luna Fría. El término procede de la tradición popular del hemisferio norte, donde esta luna marca la llegada de las noches más gélidas del invierno. Astronómicamente, se produce cuando la Luna está llena y además se encuentra en el punto más cercano a la Tierra, lo que hace que se vea más grande y más luminosa de lo habitual, incluso hasta un 14% más brillante.

Aunque no se trata de un fenómeno raro, sí es uno de los más llamativos del calendario astronómico, porque ocurre en una época en la que el cielo suele verse con mayor nitidez y contraste.

Este año, en Badajoz, la observación tendrá un escenario especial: la finca La Cocosa, donde la Diputación de Badajoz celebrará una actividad nocturna abierta al público el próximo viernes 5 de diciembre. Se trata de una sesión guiada del Centro de Promoción y Protección del Cielo (CPPC), que ofrecerá transporte gratuito desde la capital para evitar desplazamientos en coche y facilitar la participación.

La actividad contará con telescopios, explicación divulgativa y observación asistida para distinguir cráteres, mares lunares y otros relieves de la superficie. Las plazas son limitadas y podrán solicitarse a partir de este 25 de noviembre a través del formulario habilitado por el Área de Sostenibilidad Ambiental.

La Superluna Fría despide el calendario lunar de 2025 y, al mismo tiempo, abre una nueva cita para quienes quieren disfrutar del cielo extremeño —uno de los mejor conservados de Europa— en condiciones óptimas.