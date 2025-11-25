El reventón de una tubería inunda el Museo Luis de Morales y daña las obras de los Premios Ciudad de Badajoz
Se han estropeado cerca de 30 fotografías y se están valorando los daños en los cuadros, que estaban ya embalados para ser devueltos a sus autores
El reventón fortuito de una tubería en la plaza de Santa María, justo en la puerta del bar Santa Catalina, ha llenado de agua y barro la sala de exposiciones temporales del Museo Luis de Morales y ha dañado pinturas y fotografías de los Premios Ciudad de Badajoz.
La rotura se ha producido sobre las cinco de la madrugada de este martes en una canalización de fibrocemento y provocó un río de agua y lodo, que acabó entrando por debajo de la puerta parte de las dependencias del museo, con tan mala fortuna que ayer mismo se habían descolgado y embalado las obras seleccionadas para la tradicional exposición de los Premios Ciudad de Badajoz, que permanecían en el suelo a la espera de que ser devueltas a sus autores.
Según han explicado fuentes municipales, las cerca de 30 fotografías han sufrido desperfectos y se están valorando los daños que presentan las más de 20 pinturas. En el caso de las primeras, a pesar del trastorno, se pueden sacar copias, pero los cuadros será más complicado que se puedan recuperar.
El seguro del Luis de Morales no cubre el contenido de las exposiciones temporales, pero sí podría hacerlo el que tiene la concesionaria del servicio de agua, Aqualia, para los desperfectos en el patrimonio a causa de averías.
Desde primera hora, trabajadores de la empresa están trabajando para reparar la tubería afectada, que ha obligado a interrumpir el suministro de agua. De momento, se está cavando una zanja para tratar de localizar el punto exacto del reventón y sustituir el tramo cuando antes.
La plaza de Santa María ha quedado cubierta de lodo. La inundación solo ha afectado a la sala de exposiciones temporales del museo y a la recepción, pero no ha llegado a entrar en el patio.
Ahora se va a proceder a limpiar todo el barro, para que este espacio quede en condiciones para poder empezar a montar la exposición de dioramas navideños.
