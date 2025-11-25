Susto en el centro de Badajoz: se descuelgan los adornos navideños de la plaza de España

Susto en Badajoz. La decoración navideña sigue sufriendo percances en la capital pacense. En este caso, las guirnaldas que iban a sorprender a los vecinos este año desde la catedral hacia los edificios que componen la plaza de España se han desplomado en torno a las 13.00 horas.

"Hemos escuchado un ruido fuerte y hemos acudido rápidamente", decía un agente de Policía Nacional minutos más tardes de que ocurriera este siniestro. En el momento en que ha ocurrido, varias personas cruzaban la plaza sin resultar heridos. Por fortuna, las tiras de luces han caído delante y detrás de estos transeúntes sin causarles ningún daño, según ha sabido este diario.

"Sospechábamos que podía ocurrir"

El cable tensor que rodeaba la torre de la Catedral de Badajoz ha sido el que se ha soltado y ha hecho que las tiras de iluminación cayeran sobre la céntrica plaza. Por el momento, se desconocen las causas de que dicho cable se soltara.

La escena que ha provocado ha sido muy llamativa, decenas de cables de luces led ocultaban parte de la plaza como si de una tela de araña se tratara. Los pacenses que se encontraban en el lugar han reaccionado rápidamente: "Que traigan otra vez el árbol", comentaba María Rodríguez a otros vecinos. Eso sí, aseguraba que al menos mal no había herido a nadie.

Carlos Villalón y María Rodríguez delante de los adornos navideños que se han descolgado en la plaza de España de Badajoz. / La Crónica

"Era algo que sospechábamos que podía ocurrir", añadía Carlos Villalón. Él es camarero en el bar Gambrinus ubicado en el mismo enclave y afirma que ha sido tema de conversación en los últimos días entre los clientes y los trabajadores. Villalón señala que pensaban que esto podía ocurrir por el peso de estos ornamentos. Un único cable tensor sostenía la red de guirnaldas. Este elemento abraza a la torre de la catedral con una serie de protectores en las esquinas y de él penden todas las luces que se enganchan en otros cables instalados en torno a los edificios que componen la plaza.

La frase más repetida minutos después de lo ocurrido era: "Menos mal que no ha dañado a nadie" o "vaya susto se habrán llevado los que pasaran por ahí".

Las causas

Por el momento, se desconocen las causas que han provocado la caída de estos adornos, pero según ha sabido este medio, el viento habría podido ocasionar este llamativo suceso.

La empresa afirma que están valorando todas las posibilidades y aseguran que, por ahora, no tienen una decisión tomada sobre cómo decorar el que cada año se convierte en el centro neurálgico del encendido navideño de Badajoz.

Por su parte, el Ayuntamiento de Badajoz informa que están a la espera del informe de la empresa responsable para poder determinar "cuál ha sido el fallo".

