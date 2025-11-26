El 25N protagoniza un tenso debate en el pleno de Badajoz

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres o 25N ha centrado parte del debate del pleno ordinario del mes de noviembre en el Ayuntamiento de Badajoz. Como cada año, el orden del día incluía una moción para mostrar apoyo a las mujeres con este motivo, pero un desencuentro entre el PSOE y el PP ha hecho que este último haya aprobado dicho punto con sus votos y el del concejal no adscrito, Carlos Pérez Romero. Vox y PSOE han mostrado su desacuerdo por distintas razones votando en contra.

La encargada de exponer esta propuesta de alcaldía con el motivo del 25N ha sido Gema Cortés que ha puntualizado que como cada año y a propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) el ayuntamiento se sumaba a esta iniciativa para expresar "profundo rechazo a cualquier forma de violencia machista y reafirmar el compromiso para contribuir a erradicarlas".

El documento

Este texto general recoge los datos de víctimas mortales, 1.331 desde 2003, 36 de ellas este año en España. Por ello y desde la "capilaridad que otorgan los ayuntamientos" se hace visible esta lacra que "tiñe de luto la sociedad". En este documento se valora la renovación del pacto de estado contra la violencia de género aprobado el 26 de febrero en el que se incorporan medidas nuevas para los próximos cinco años, "pero también resulta insuficiente si no se garantiza una financiación adecuada que genere un flujo estable que permita su buen funcionamiento y la implantación real y efectiva".

La edil popular ha declarado que los ayuntamientos tienen "un papel fundamental ante esta lacra, podemos seguir avanzando reforzando los puntos de atención a la mujer y contribuir a una mejor coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad". Y ha señalado que "es inaplazable mejorar el sistema de control telemático de los maltratadores para evitar fallos que ponga en riesgo la seguridad de las víctimas. No caben errores cuando hay víctimas en juego", ha destacado. Así, ha afirmado que cualquier incidencia o defecto en el control de medidas de estos individuos "deben tener una respuesta inmediata y efectiva desde las administraciones responsables".

Cuando ha finalizado la lectura del texto ha señalado que este es el contenido que "el PSOE ve inaceptable y por eso se rompe el consenso y la unidad en torno a un tema tan sensible como es la violencia de género" y ha pedido que el grupo socialista indicara cuáles son los puntos en los que se encontraba en desacuerdo.

Un pacto roto

Silvia González, portavoz socialista, ha mostrado su malestar por "ver en lo que estamos convirtiendo una conmemoración como es el 25N", ha dicho. Es de "extrema gravedad" que la FEMP que representa "a más de 7.000 municipios quede este año sin un documento común de apoyo a todas las mujeres víctimas de la violencia machista". Ha recordado que en la junta de portavoces de esa federación se había logrado un consenso con un documento acordado "como siempre se había hecho y no se entiende cómo el PP rompe y no hace suyo ese texto". Por esta situación, la portavoz ha instado a volver al documento inicial "despolitizando el debate, les tendemos la mano, aquí nos van a encontrar". Pese a ello, el equipo de gobierno ha mantenido su postura

Pese a esta propuesta, Cortés ha explicado la propuesta de su grupo: "¡Qué pena que se desmarquen!", ha dicho a la portavoz socialista. En este sentido, ha afirmado que "si hubieran querido llegar a un acuerdo habrían presentado una propuesta", pero esto ocurre, según dice "porque está al mando de Pedro Sánchez y en clave electoral". Y ha recordado que han sido los socialistas quienes "se han salido del pacto".

Derogación de la ley del 'solo sí es sí'

En este sentido, Gema Cortés, ha adelantado que una de las primeras cosas que hará su partido si logra ganar las elecciones generales y formar gobierno será "derogar la ley del 'solo sí es sí'. Lo ha dicho de manera rotunda: "Echaron a la ministra, pero la ley sigue ahí".

Además, ha señalado que "no han hecho nada para redimir el daño a las víctimas". Otra de las medidas que plantea el Partido Popular a nivel nacional es el endurecimiento de las penas "si el agresor es español y si no es del país se le expulsará", ha dicho.

Aunque Carlos Pérez, concejal no adscrito, ha valorado positivamente estas medidas, ha preguntado "¿qué van a hacer aquí?". Y ha pedido la incorporación del Ayuntamiento de Badajoz al sistema VioGen, que se aprobó "hace más de un año y que a día de hoy no se tiene noticias de cuándo se va a implantar". Por ello, ha recordado que es algo que depende del ayuntamiento y "el texto está muy bien, pero asuman sus competencias".

Ausencias y falta de unidad

En este sentido, la portavoz socialista ha criticado este mismo tema y ha recordado que el ayuntamiento pacense no dispone de un plan de igualdad. Además, ha criticado que los concejales populares no asistieran a la manifestación con motivo del 25N.

Cortés ha recordado que ningún miembro del PSOE participara en el acto institucional en el salón de plenos: "Le falta humildad y les sobra soberbia, han metido la pata en muchos aspectos, sobre todo en salirse del pacto", ha recriminado.

En este punto, el grupo Vox ha presentado una transaccional para modificar la moción para aprobarla en la que María Jesús Salvatierra ha pedido la incorporación de la referencia a parejas homosexuales cuando se menciona la violencia machista y de género, "ya que entre mujeres también se da caso de violencia", ha justificado. Así, ha solicitado incluir una cita a la llegada de "culturas islámicas que privan a la mujer de derechos básicos". Esta petición ha sido desestimada porque es "una moción que viene desde la FEMP y creemos que no tenemos la capacidad de modificarla porque se ha producido en el seno de una institución de la que formamos parte y respetamos", ha explicado el alcalde.

Además, ha señalado que están en contra de las políticas que se han ido desarrollando en esta materia porque el "PSOE ha desprotegido a la mujer".

Finalmente, este punto ha contado con los votos a favor del PP y el concejal no adscrito y los votos en contra de PSOE y Vox.