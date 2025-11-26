50 jóvenes titulados se reúnen en la Diputación de Badajoz para dar inicio a la IV edición del programa UniRural

Un total de 50 jóvenes extremeños titulados se han reunido este miércoles en el Salón de Plenos de la Diputación de Badajoz, para dar arranque a la cuarta edición del programa UniRural, un proyecto que busca fomentar y desarrollar el talento de la juventud pacense, favoreciendo su entrada en el mercado laboral. Esta iniciativa, que alcanza ya su cuarta edición, está enmarcada en la Alianza Extremadura es Futuro, de la Universidad de Extremadura, y cuenta con la colaboración de la Diputación de Badajoz y la Diputación de Cáceres.

Estos 50 jóvenes seleccionados se formarán y realizarán prácticas durante seis meses en diferentes empresas de la región, permitiendo y facilitando así su inclusión en entornos profesionales reales. Gracias a esta experiencia, podrán aplicar sus conocimientos, adquirir nuevas competencias y comenzar a trazar su propio camino en el ámbito laboral, especialmente en los municipios y pueblos, donde el talento joven es clave para afrontar el reto demográfico y garantizar un futuro sostenible.

Esta jornada inicial ha contado con la presencia de representantes de las instituciones impulsoras de la iniciativa, como, el del Diputado del Área de Formación y Capacitación para el Empleo, Manuel Gómez Parejo, la vicepresidenta 1ª de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez Morán, y la adjunta al Rector para el Vicerrectora de Estudiantes Empleo y Movilidad de la Universidad de Extremadura, Rocío Blas Morato.

En este sentido, el diputado provincial, Manuel Gómez, ha destacado que "UniRural supone un programa de mucha ilusión para la institución provincial, porque conecta directamente formación, talento joven y oportunidad laboral en nuestros municipios". Además, ha puesto en valor la estrecha colaboración entre la Diputación de Badajoz, la Diputación de Cáceres y la Universidad de Extremadura, una alianza institucional que, según Gómez, demuestra que, cuando se trabaja juntos, los resultados llegan y se multiplican.

Una valoración que se ha visto reforzada con datos, donde ha recordado los resultados de la edición anterior del programa, en la que el 74% de los participantes encontró empleo, el 80% lo hizo con contratos indefinidos y más del 90% desarrollan su trabajo en Extremadura, datos que, según ha resaltado, "demuestran que UniRural funciona y que apostar por el talento joven en el medio rural es fundamental para el futuro".

Por parte de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez ha subrayado que, iniciativas como UniRural, "generan un impacto real y tangible en nuestra tierra y en nuestros pueblos", resaltando que este tipo de programas, "son fundamentales para las diputaciones, porque permiten responder a las necesidades del territorio y retener el talento en el medio rural".

También lo hacía la Vicerrectora de Estudiantes Empleo y Movilidad de la Universidad de Extremadura, Rocío Blas, quien también ha remarcado los datos citados anteriormente por Manuel Gómez, y aprovechado para lanzar un mensaje a los jóvenes, "esto es la celebración de un territorio, unas diputaciones y una universidad que cree en los jóvenes". Además, ha destacado la enorme participación de empresas, donde en esta edición, más de 170 han mandado candidatura para poder optar a formar parte del programa e incluir a estos jóvenes en su plantilla.

Tras la apertura institucional ha tenido lugar un Networking café, donde los participantes han tenido la oportunidad de poner ideas en común. La jornada ha contado con una segunda parte donde se ha impartido una sesión formativa por parte de Jordi Ortiz García, director de Prácticas y Empleo de la UEx, y Rubén Urbano y Alarik Benítez, de la Oficina de Prácticas, Servicio de Prácticas y Empleo de la UEx, además de, una ponencia de José Eduardo Rivero, orientador laboral de la Oficina de Orientación Laboral, donde ha explicado cómo sacar partido a las prácticas.

En el programa 'UniRural' formarán parte de la iniciativa aquellas compañías con sede en municipios de menos de 5.000 habitantes, así como en localidades de entre 5.000 y 20.000 habitantes que hayan experimentado una pérdida poblacional significativa superior al 5% en la última década.

Con estas condiciones, el programa desarrollado por la UEX y ambas instituciones, busca garantizar que los jóvenes titulados puedan realizar prácticas en entornos rurales y semi-rurales, fomentando el desarrollo del talento local y contribuyendo a la lucha contra el reto demográfico en Extremadura.