¿Cuándo abre El Faro en Navidad? Estos son los domingos y festivos de apertura este año

El Centro Comercial El Faro modifica su horario habitual ante la llegada de la campaña navideña y abrirá en fechas excepcionales durante las próximas semanas. Normalmente solo opera el primer domingo de cada mes, pero la alta afluencia prevista para Navidad ha llevado a activar aperturas adicionales en noviembre y diciembre.

Este mes, El Faro abrirá el domingo 30. Esto incluye la galería comercial y la zona de restaurantes. En diciembre, estarán abiertas las tiendas los días 6 (festivo), 8 (festivo), 21 (domingo) y 28 (domingo), lo que supone dos domingos extra justo antes y después de Nochebuena.

Además, el 1 de enero aparece como festivo con apertura autorizada. Lo mismo ocurre con el 6, el Día de Reyes, que las tiendas mantendrán sus puertas abiertas.

Estas excepciones permitirán repartir el volumen de visitantes, facilitar compras anticipadas y evitar aglomeraciones habituales en las semanas previas a Reyes, cuando la demanda de compras se dispara.

Las aperturas extraordinarias se aplican en numerosos centros comerciales de España durante la campaña navideña, debido al incremento de ventas y a la necesidad de adaptar servicios al flujo de público. Desde El Faro recuerdan que los horarios pueden variar según el establecimiento, por lo que siempre recomiendan consultarlo antes de desplazarse.