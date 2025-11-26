Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Música

El espectáculo ‘Icónicas’ rinde homenaje a las grandes flamencas

Este jueves a partir de las 20.00 horas en el Hospital Centro Vivo de Badajoz

Cantantes del espectáculo flamenco 'Icónicas'

Cantantes del espectáculo flamenco 'Icónicas' / La Crónica

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

El Hospital Centro Vivo de Badajoz acoge este jueves a partir de las 20.00 horas el concierto ‘Icónicas’, un espectáculo flamenco interpretado por cuatro mujeres que rinde homenaje a las grandes figuras femeninas de la historia del flamenco.

Con una puesta en escena íntima y poderosa, combinan la pureza de los códigos tradicionales con una visión contemporánea y personal, creando un lenguaje propio que respeta la raíz al tiempo que se atreve a innovar.

El título ‘Icónicas’ alude a esas mujeres que marcaron un antes y un después en el arte jondo: referentes que siguen iluminando el camino del flamenco y cuya esencia está presente en cada compás, en cada gesto, en cada nota del espectáculo.

A través del cante y la guitarra, "Icónicas" se convierte en un viaje emocional que celebra la fuerza, la sensibilidad y la voz de la mujer en el flamenco.

La entrada es libre y gratuita.

