La estrella de la ópera Justina Gringytė debuta con la Oex en Badajoz

La Orquesta de Extremadura (Oex) ofrece este jueves por la tarde (20.00 horas) en el palacio de congresos de Badajoz un concierto con un repertorio obras nórdicas, bajo la batuta de Roberto Forés, su director titular y artístico, en el que debutará como solista la mezzosoprano lituana Justina Gringytė, considerada una de las estrellas emergentes más destacadas del mundo de la ópera.

Gringytė ha sido reconocida con premios como el de Joven Cantante del Año en los International Opera Awards y ha recibido grandes elogios por su «técnica impresionante» (The Times) y su «voz atronadoramente potente» (Daily Telegraph). Además de solicitada en el ámbito concertístico, entre sus papeles operísticos más aclamados se encuentran el papel protagonista de ‘Carmen’ en la Ópera Nacional Inglesa o el de Maddalena en ‘Rigoletto’, entre muchos otros.

La mezzosoprano Justina Gringytė. / t

Con la Orquesta de Extremadura, interpretará la pieza central del repertorio de este programa, las ‘Kindertotenlieder ('Canciones a la muerte de los niños'), de Gustav Mahler, que se basan en los poemas que Friedrich Rückert.

Antes el público escuchará ‘Mosaics’, de la lapona Outi Tarkiainen, concebida como alegato en defensa de la naturaleza nórdica frente al cambio climático. Y, para terminar, otra obra con marca finlandesa, la ‘Suite Lemminkäinen, op.22’, las ‘Cuatro leyendas del Kalevala’, basada en una de las figuras heroicas más destacadas del poema épico nacional, el Kalevala.

Inéditas para el público extremeño

Todas son primera interpretación para la Orquesta de Extremadura y, por lo tanto, inéditas para el público extremeño aficionado a la sinfónica.

Este concierto se enmarca en el programa ‘Leyenda y tragedia’ y se repetirá mañana en el palacio de congresos de Mérida, también a las 20.00 horas.

No obstante, en ambos casos, los auditorios se abrirán una hora antes a los espectadores, que podrán asistir a una charla introductoria sobre la música que se va a interpretar, a cargo del divulgador y violinista de la Oex, Santiago Pavón.

Las entradas ya están disponibles en la taquilla digital de la Orquesta de Extremadura, a través de su página web y, físicamente, se pueden adquirir las horas previas al concierto en las ventanillas de los dos palacios de congresos.