Fundación CB propone planes navideños para toda la familia en Badajoz

Fundación CB ha programado para este mes de diciembre una agenda de actividades navideñas para toda la familia en Badajoz, con el objetivo de acercar el espíritu de estas fiestas a pequeños y mayores a través de propuestas culturales y de ocio.

Así, ha diseñado un programa con talleres, espectáculos y conciertos que, además de en la capital pacense, también se llevarán a cabo en Zafra.

Su sede en Badajoz, en el número 22 de la calle Montesinos, acogerá talleres de adornos y postales navideñas, así como cuentacuentos y shows de Navidad para los niños.

Mientras, la oferta para los adultos incluye talleres para aprender a crear láminas y adornos navideñas con la artista Lausilla y un encuentro con Lucía, Palito y Jara Dominguín, que presentarán el libro 'Casa Dominguín. Recetas familiares'.

La música estará presente con el concierto Universo Harry Poter a cargo de Busker String Quarter, donde la la magia y la nostalgia se unirán para hacer disfrutar a todos los públicos, tanto en Badajoz como en Zafra.

En el centro cultural Santo Domingo

En esta última localidad, las actividades tendrán como escenario el Centro Cultural Santa Marina, donde habrá talleres infantiles y la exposición de Scott Erikson titulada 'Adviento Honesto'. Además, como plato fuerte de la programación, Rafael Álvarez, 'El Brujo', representará 'Volar con los pies en el suelo'.

La reserva de plazas se puede realizar a través de la página web de Fundación CB (https://fundacioncb.es/).