Gragera sobre los comentarios homófobos de Leonor Celdrán: "Aceptamos sus disculpas y creemos en la honestidad de sus palabras"

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, se pronuncia casi un mes después sobre los comentarios homófobos vertidos por Leonor Celdrán en su perfil personal de la red social Facebook. Estos fueron destapados y denunciados públicamente por el PSOE local y generó un sinfín de reacciones al respecto. "Aceptamos sus disculpas y creemos en la honestidad de sus palabras", ha dicho el primer edil para apoyar a la trabajadora del ayuntamiento y cargo de confianza de su equipo de gobierno.

Estas palabras han sido las primeras que han salido de la boca del alcalde sobre Leonor Celdrán y han surgido tras el debate de una moción que ha presentado el PSOE en el pleno ordinario del mes de noviembre. Este punto del día trataba sobre la adopción de medidas contra el odio, la discriminación y la violencia por motivos de condición personal o social. "La lucha contra el odio debe ser una prioridad para todas las administraciones. Los ayuntamientos que están más cerca de la ciudadanía tienen que tener un compromiso con ello", ha explicado Silvia González en su exposición y ha pedido medidas educativas, sociales y culturales para evitar este tipo de incidentes.

El debate

El concejal popular Juan Parejo ha defendido una modificación de la moción, una transaccional, para que su grupo apoyara este punto. Uno de los cambios era incluir otros sectores: "Se han olvidado de la ultraizquierda". Asimismo, incorporaron las desigualdades por motivos de lengua o religión e incorporaron las instituciones provinciales y nacionales a las que pedirle compromisos y fondos. Esta petición del PP fue desestimado por el PSOE "porque desvirtúa el texto de la moción", ha dicho Silvia González.

Parejo ha preguntado qué es lo que desvirtúa su propuesta y ha argumentado que muchos de los avances en materia del colectivo LGBTI los firmó su partido: "Con un gobierno del PP se hizo la primera ley LGBTI, no me lo han contado, este estuvo mientras que se elaboró codo con codo con las asociaciones y fundaciones", ha dicho.

Ha sido en ese momento cuando la portavoz socialista ha preguntado si "hay fisuras en su equipo de gobierno" en relación al colectivo LGBTI. Lo ha dicho pensando que buscaban "desviar el tema" y ha asegurado que el ayuntamiento "no condena, sino que permite y participa de manera cómplice sobre las declaraciones homófobas". Se ha referido a Leonor Celdrán directamente y ha hecho una cronología de hechos similares desde el 2011 hasta la actualidad como el comentario de Miguel Celdrán sobre los "palomos cojos" o la destitución en 2022 del jefe de prensa del ayuntamiento por gestionar un perfil falso en redes sociales desde el que atacaba a políticos y ciudadanos. En ese momento, ha vuelto a pedir el cese de dicha trabajadora.

Petición de perdón

En este sentido, ha afeado la manera de pedir disculpas de Leonor Celdrán: "Es como aquellos que dicen que no son homófobos porque tienen un amigo gay", ha señalado la edil socialista. El alcalde ha respondido a este comentario de manera muy directa: "Lo que dijo exactamente, por no entrar en malos entendidos fue: 'Tengo normalizada en mi entorno familiar, de amistades y de trabajo la igualdad, la libertad y que cada uno pueda expresar como quiere su libertad sexual'" y ha aclarado que "eso no tiene nada que ver con 'tengo un amigo o no tengo un amigo', aparte de lo mezquino que es hablar de estas cuestiones sin que la persona afectada esté presente".

De la misma forma, Gragera ha leído las palabras que Leonor Celdrán publicó tras la polémica: "Si en algún momento mis palabras han sido desafortunadas, sí lo lamento, pero quien me conoce sabe que nunca fue mi intención herir a nadie". Así, ha destacado la grandeza humada de quien pide perdón: "Nosotros ante estas declaraciones y ante esta petición de perdón, pues lo aceptamos. Y creemos en la honestidad de sus palabras".

Y ha reclamado al PSOE que no den este tipo de lecciones: "Esas lecciones morales, por favor, a otros". Pese a todo el debate, tanto el PSOE como el PP han votado a favor de la moción; el concejal no adscrito, Carlos Pérez, se ha abstenido y Vox ha votado en contra.