El Gran Circo Acrobático de China llega a Badajoz este domingo

El Gran Circo Acrobático de China hace parada este domingo en Badajoz dentro de la gira que está realizando por España, en colaboración con Planeta Fama Producciones.

El teatro López de Ayala acoge este espectáculo, en el que las acrobacias de élite se fusionan con una dificultad técnica extrema, una precisión milimétrica y una estética visual cautivadora. El público podrá disfrutar de una experiencia que desafía los límites de lo humanamente posible, a través de piruetas y gimnasia acrobática, equilibrios y contorsiones, malabarismos, acrobacias aéreas y habilidades tradicionales chinas.

Calificado como único en el mundo y con más de 30 artistas en escena, algunos de los integrantes del Gran Circo Acrobático han trabajado en el archifamoso Cirque du Soleil.

El espectáculo invita al público a viajar junto al protagonista, a un nuevo mundo fantástico. Un niño soñador entra en un mundo de fantasía en el que ve a una hermosa hada fénix que vuela sobre el mar. El pequeño se siente atraído por su belleza y se precipita y cae en el agua, pero ella, conmovida por su coraje lo salva, y lo invita a volar hasta el cálido sol y hacia un maravilloso mundo, donde no estarán a salvo de los males que los vigilan desde la oscuridad.

Acto II: El hada fénix lleva al niño a un palacio de fantasía y entran juntos en un alegre jardín. Las aves cantoras, payasos y los sombreros voladores le muestran la maravillosa vida de este paraje, pero los ojos de los males los vigilan desde la oscuridad, a los que tendrán que enfrentarse para conquistar el amor.

El montaje se desarrolla en cuatro actos y tiene una duración de 100 minutos.

Las entradas para el espectáculo, que comenzará a las 20.00 horas, están a la venta en la taquilla física y online del teatro López de Ayala a 25 euros en anfiteatro y 30 euros en patio de butacas.