El PSOE culpa al alcalde de vetar el debate sobre la gestión de la Escuela de Artes y Oficios de Badajoz

El Grupo Municipal Socialista denuncia que el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha vetado la moción del PSOE para analizar la situación de la Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí” y exigir responsabilidades políticas por su no apertura. Las obras del nuevo edificio llevan quince meses terminadas y, aun así, la Escuela sigue cerrada. Esta situación ha provocado que el alumnado pierda todo el curso 2024/2025 y el primer trimestre del curso 2025/2026.

"Censura política en toda regla”

La portavoz socialista, Silvia González, recuerda que la moción debía incluirse en el Pleno de forma ordinaria. No se permitió. El PSOE intentó entonces que se debatiera por vía de urgencia. Tampoco se permitió. Para González, esto no es un trámite administrativo, "sino una decisión política muy grave que busca impedir que la ciudad conozca la cadena de errores cometidos".

“Un alcalde puede discrepar de una moción, pero lo que no puede hacer es impedir que se debata. Ni Celdrán ni Fragoso se atrevieron a tanto. Nunca vetaron una moción de la oposición que cuestionara a uno de sus concejales. Podían discutirla, podían rebatirla o votarla en contra, pero el debate llegaba al Pleno. Lo que está ocurriendo ahora es un retroceso democrático sin precedentes”, señala.

Improvisación y falta de rigor

La moción vetada detallaba una cadena de errores administrativos y políticos que han hecho imposible la apertura del nuevo edificio del Consorcio Adelardo Covarsí. La rehabilitación terminó hace más de un año, pero no se tramitaron a tiempo los contratos esenciales de vigilancia, limpieza, auxiliares, suministros y servicios básicos sin los cuales una escuela no puede funcionar. Es más, empezaron a redactarse el pasado septiembre, cuando ya debía estar a punto de abrir.

El análisis jurídico del PSOE, incorporado a la moción, indica que siete pliegos administrativos están firmados por el concejal de Cultura por delegación del alcalde el 2 de octubre. Esto demuestra, según los socialistas, que la responsabilidad es exclusivamente municipal y "desmonta" por completo la tesis de Gragera de que “la responsabilidad es al 50% con la Diputación”.

“Aquí no falla ningún técnico. Falla la dirección política. Falla la Presidencia del consorcio. Falla el área de Cultura. Y falla un alcalde que durante quince meses no hizo lo que tenía que hacer”, afirma González.

A esta falta de gestión se suma una "incoherencia jurídica evidente": todos los documentos están firmados por delegación del presidente del consorcio, pero en la Plataforma de Contratos aparece como órgano de contratación el Consejo Rector, algo "jurídicamente improcedente en un órgano colegiado". El PSOE advierte de que esta contradicción puede generar recursos, retrasos y más problemas aún.

Bloqueo político para evitar responsabilidades

Según González, el alcalde veta esta moción por una razón clara: evita un debate que le afecta directamente.“Esta moción no solo pedía responsabilidades al concejal de Cultura: evidenciaba la responsabilidad directa del alcalde, que es quien delegó la firma y quien no exigió que los expedientes se tramitaran a tiempo. Ese es el motivo real del veto: que la ciudad no vea lo que ha ocurrido”.

Por ello, el PSOE califica el veto como un acto de censura política deliberada. “Si el alcalde quiere ser entronizado como emperador de la ciudad, el PSOE no va a hacerlo ni a permitirlo, y desde luego no se va a callar”, afirma la portavoz.

El daño causado, añade, es evidente: el alumnado ha perdido un curso completo y el primer trimestre del siguiente; el profesorado sigue sin poder ejercer su labor; el nuevo edificio continúa cerrado pese a estar terminado desde hace más de un año; y el Ayuntamiento no ha ofrecido una fecha real de apertura. “La Escuela no ha abierto ni un solo día. Y mientras tanto, desde el Ayuntamiento se repiten excusas, se buscan culpables externos y se bloquea un debate imprescindible. Badajoz merece un Ayuntamiento que asuma responsabilidades, no un alcalde que las esquive”, concluye la portavoz socialista.