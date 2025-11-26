Récord en las inscripciones del Carnaval 2026: 60 comparsas y 23 murgas

El Ayuntamiento de Badajoz, a través de la concejalía de Ferias y Fiestas, ha recibido en la página web municipal un total de 220 solicitudes de agrupaciones para inscribirse en los diferentes concursos oficiales del Carnaval 2026, que se celebrará del 13 al 22 de febrero de 2026.

Esta edición bate el récord histórico de comparsas participantes. 60 son las que han mostrado su interés en participar en el Gran Desfile de esta edición, superando las 54 del pasado año. En el caso del Desfile Infantil, la cifra es de 45, que sobrepasa por uno a las 44 participantes del Carnaval 2025.

En cuanto a Artefactos, la cifra provisional se sitúa en 36 y 16 para los Grupos de Animación. La suma total de agrupaciones para el Desfile del Entierro de la Sardina es de 40.

Con respecto al Concurso Oficial de Murgas, son 23 las agrupaciones que han solicitado su participación. Si este número se consolida de manera oficial, el concurso volvería tener tres fases (preliminares, semifinal y final), al igual que en la pasada edición.

A través de un comunicado, la concejalía de Ferias y Fiestas informa de que en estos momentos se está llevando a cabo la comprobación de la documentación y de las solicitudes presentadas tanto por la vía telemática como por Registro General, con el fin de validar que todas ellas cumplen los requisitos establecidos para certificar su inscripción oficial en cada concurso.

Además del alta en la página web, para completar la inscripción de manera oficial, tal y como recogen las bases, las agrupaciones deben presentar la documentación correspondiente mediante Registro Oficial a través de la Sede Electrónica municipal o en la forma establecida en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Una vez verificados estos datos y completado el proceso administrativo, el Consistorio publicará los listados oficiales de las agrupaciones inscritas en cada categoría en la web oficial del Carnaval de Badajoz.