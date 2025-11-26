La Residencia Universitaria Hernán Cortés de Badajoz acoge una exposición sobre ‘Lugares y episodios' de la Guerra Civil

La Residencia Universitaria Hernán Cortés de Badajoz acoge hasta el próximo 12 de diciembre la exposición itinerante ‘Lugares y Episodios de Historia y Memoria [1936-1939]’.

Promovida por la Diputación de Badajoz, recoge algunos de los lugares y episodios históricos sufridos en la provincia de Badajoz durante la Guerra Civil por las víctimas de la sublevación militar contra la II República.

Compuesta por 13 paneles roll up desplegables, la muestra hace un repaso, entre otros hechos, por la Columnas de los 8000, la ocupación de tierras del 25 de marzo, los refugiados de Barrancos, la sublevación de Badajoz o el batallón de los castúos.

Podrá visitarse de 10.00 a 22.00 horas. La entrada es libre y gratuita.