Casi 200 personas reclaman el dinero de las entradas de un espectáculo cancelado en Badajoz

Casi 200 personas que compraron entradas para un espectáculo de Carnaval previsto el 20 de septiembre en el Palacio de Congresos de Badajoz siguen sin recibir el reembolso tras su cancelación. La actuación, organizada por JJ Eventos Culturales y que anunciaba la presencia de agrupaciones premiadas del Carnaval de Cádiz, fue suspendido diez días antes de la fecha prevista. Desde entonces, los compradores denuncian que el promotor no responde ni a llamadas ni a correos electrónicos, pese a haber asegurado inicialmente por escrito que devolvería el importe «en un plazo de 7 a 30 días».

El espectáculo —programado para las 20.00 horas— anunciaba la actuación de Las Ratas (primer premio de comparsas del Carnaval de Cádiz) y El Gallinero (primer premio en la modalidad de coros), un reclamo que atrajo a casi 200 personas, según la propia plataforma distribuidora de las entradas, TomaTicket. La cancelación llegó por correo electrónico el pasado 9 de septiembre, sin ofrecer más explicación que la suspensión del evento y la promesa de devolución del importe abonado.

Algunos de los afectados ya han comenzado a coordinarse para emprender acciones conjuntas. Entre ellos está el pacense Ricardo Sevilla, uno de los primeros compradores que intentó sin éxito contactar con el promotor tras agotarse los plazos anunciados. Él compró las entradas para el evento en marzo y explica que, tras recibir el correo de cancelación, llamó en repetidas ocasiones al número facilitado por JJ Eventos, pero solo obtuvo «excusas y promesas» de una devolución que nunca llegó.

Ricardo asegura que al principio le respondieron alegando «problemas con los TPV», es decir, con los terminales de punto de venta, los dispositivos a través de los cuales se gestionan pagos y devoluciones. Según le dijeron, ese fallo estaba retrasando los reembolsos, pero la comunicación se fue diluyendo hasta desaparecer por completo. «Me decían que sí, que enseguida me llamaban para hacerme un bizum y devolverme el dinero. Pero al final ya no cogían ni el teléfono. Ni llamadas, ni WhatsApp, nada», relata.

El afectado compró dos entradas por un precio aproximado de 60 euros, pero subraya que este caso «va mucho más allá» del importe individual. «Es que somos muchos», lamenta. Ricardo, que ha asistido a numerosos espectáculos similares en los últimos años, asegura que en ninguna ocasión una devolución ha tardado más de diez días. «Normalmente te devuelven el dinero en uno o dos días; como mucho en una semana. Esto no es normal».

Decenas de testimonios

En redes sociales se acumulan los mensajes de compradores que aseguran encontrarse en la misma situación. Todos describen un patrón idéntico: correos y llamadas telefónicas sin respuesta y la imposibilidad de contactar con JJ Eventos. A partir de esos testimonios, Ricardo ha comenzado a recopilar casos para impulsar una reclamación conjunta. «Estoy intentando reunir a todo el que pueda, porque si vamos muchos hacemos fuerza», explica.

Entre quienes han dado un paso al frente está Raquel María Megías, quien adquirió cuatro entradas —un importe de más de cien euros en total— y tampoco ha obtenido explicación ni reembolso. «Nos comunicaron el 9 de septiembre que el espectáculo se suspendía y que la devolución llegaría en un mes. A día de hoy no sabemos nada», lamenta por su parte. Tanto ella como su pareja han intenado contactar con el promotor por varias vías sin éxito . «Pensamos que quizá cancelaron porque no habría suficiente público, pero viendo a tanta gente afectada ya no entendemos nada», manifiesta.

Más allá del perjuicio económico, muchos afectados describen sensación de impotencia y frustración por la falta de transparencia del organizador. Algunos habían comprado entradas como regalo o llevaban meses esperando el espectáculo, anunciado como «una noche inolvidable del Carnaval gaditano». Otros aseguran sentirse engañados por la ausencia absoluta de comunicación. «No es solo el dinero, es que te marean, te prometen que te llaman, que te hacen un bizum, y luego desaparecen», señala otra de las asistentes afectadas. «Lo mínimo sería dar la cara».

Desde TomaTicket han confirmado a este diario que la responsabilidad del reembolso corresponde exclusivamente al promotor del espectáculo. La plataforma, que actuó únicamente como distribuidora de entradas, explica que no puede efectuar ninguna devolución sin la orden expresa de JJ Eventos.

La compañía cifra en 189 el número de entradas emitidas, lo que situaría en casi dos centenares el volumen total de afectados.

Reclamación de la Unión de Consumidores

Desde la Unión de Consumidores de Extremadura (UCE), Lali Beremejo confirma que han recibido reclamaciones por este caso. Aproximadamente una decena, aunque Beremejo precisa que esa cifra no refleja el volumen real de afectados, sino solo a quienes han acudido a la organización.

La portavoz de la organización detalla que los consumidores trasladaron inicialmente a UCE los correos en los que el promotor aseguraba que la devolución se efectuaría «entre 7 y 30 días», pero que, pese a las reclamaciones enviadas por la entidad, JJ Eventos Culturales no ha contestado a ninguna. «El responsable de devolver el dinero es siempre el promotor», subraya.

Su principal preocupación es que, como ha ocurrido en otros casos aislados en Extremadura, cuando los afectados acuden a la vía judicial, la empresa responsable no disponga de fondos suficientes. «No es frecuente, pero ha pasado. Y cuando ocurre, el consumidor se queda sin su dinero», advierte Bermejo, quien insiste en que, si el organizador mantiene el silencio, la única salida será acudir a la vía judicial a través de los tribunales.

Este periódico ha intentado contactar en repetidas ocasiones y por diferentes vías con JJ Eventos , sin obtener respuesta.