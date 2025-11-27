Badajoz celebrará el Día de las Personas con Discapacidad con una marcha inclusiva el 3 de diciembre

Badajoz acogerá el próximo 3 de diciembre, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una marcha inclusiva organizada por diversas entidades sociales bajo el lema “Extraordinariamente capaces. Hagamos juntos el cambio”.

El encuentro comenzará a las 9.00 horas en la Plaza de España y, a las 9.45, arrancará la marcha hacia la Plaza de San Francisco, donde continuarán las actividades. A las 11.00, tendrá lugar la bienvenida oficial y la lectura del manifiesto, seguida de una actuación musical del grupo CANTARTE, un teatro inclusivo y la entrega de premios del concurso de dibujo escolar.

La jornada reunirá a entidades, centros educativos, familias y ciudadanía en un recorrido por el centro de la ciudad para visibilizar la discapacidad y reivindicar la inclusión plena.