¿Por qué se cayeron las luces de Navidad ya colocadas en la plaza de España de Badajoz?

El martes de esta semana, cuando ya estaban colocadas buena parte de las guirnaldas que componen el cielo de luces led navideño de la plaza de España de Badajoz, se vinieron abajo sin que, afortunadamente, se produjeran daños personales. Los trabajadores de la empresa adjudicataria del alumbrado de Navidad, Ximénez, aún no habían terminado de instalar todos los adornos, que han vuelto a colocar, con algunos cambios para reforzar su seguridad.

Las guirnaldas forman un cielo de luces y van sujetas a un tensor que rodea la torre de la catedral, desde donde se extienden hasta los edificios del perímetro de la plaza. De momento, solo se han colocado en la zona que abarca desde el ayuntamiento, sobre la escultura de Luis de Morales, hasta la esquina de la calle Muñoz Torrero.

El jefe de servicio de Alumbrado, César Rodríguez Arbazagoitia, explica los motivos del percance. Como ya ha explicado el alcalde, en la empresa están analizando las causas por los que se cayeron los adornos. Aun así, casi con total seguridad ya se conocen las razones. Rodríguez Arbazagoitia señala que una pieza "venía defectuosa". En concreto, se trata de una de las dos partes de los enganches de los tensores "que ha perdido la rosca" por un "defecto de fábrica". El enganche se aflojó y arrastró hasta el suelo toda la maraña de luces.

¿Cómo se ha reforzado la instalación?

Para intentar evitar que vuelva a suceder, lo que han hecho ha sido "reforzar todo mucho más". Entre las medidas que han adoptado, está la colocación de 'tirantes' en vertical en la torre, hacia arriba, que sujetan el cable que rodea a la torre, de donde salen todas las guirnaldas "para darle más seguridad". Además, se ha aligerado el techo de luces, de manera que está "menos tupido" y pesa menos.

Tras lo sucedido, la empresa Ximénez, que lleva años encargándose de los alumbrados extraordinarios en Badajoz (Carnaval, Feria de San Juan y Navidad), ha colocado un gran cono navideño en la plaza, que este año no estaba previsto. El 'detalle' se explica en que la adjudicataria ha querido 'salvar su mala imagen'.

"El árbol ha sido un detalle de Ximénez por lo que ha ocurrido", insiste el jefe de servicio. Porque el cono no estaba previsto, a pesar de que su presencia se había convertido en una tradición de la Navidad de Badajoz. Este año, en la plaza de España solo se iba a colocar el cielo de luces y un photocall. "La idea era hacerse la foto y que saliesen el photocall, la fachada y el cielo". Ahora se añade el árbol.

De momento, este jueves aún están sopesando si el cielo de luces cubrirá toda la plaza. La idea inicial era cerrarlo al completo, pero ahora les parece que puede quedar "demasiado cargado". "Estamos viéndolos". Además, van apurados de tiempo. La iluminación se estrena mañana viernes a las 18.30 horas y antes quieren probar toda la instalación.

Los trabajadores de Ximénez van a contrarreloj para tenerlo todo listo. El jefe de servicio explica que se han organizado tres turnos al día de ocho horas, para que les dé tiempo a terminar. A Badajoz han llegado refuerzos procedentes de Sevilla, Cádiz, Puente Genil y Cádiz.