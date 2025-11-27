Coeba asesora a los empresarios de Badajoz sobre la tasa de basura

La Confederación de Organizaciones Empresariales de la provincia de Badajoz (Coeba) ha puesto en marcha un servicio integral de asesoramiento para todas las empresas de la ciudad afectadas por la nueva tasa por el servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos.

Según explica en una nota, pone a disposición de las empresas "un equipo de expertos para asesorar y facilitar la presentación de reclamaciones contra la liquidación de la tasa". Se ofrecerá apoyo completo para cumplimentar y registrar los recursos, utilizando como base el modelo ya preparado por los servicios jurídicos de la organización.

Coeba anima a todas las empresas afectadas, a que se pongan en contacto con nuestros servicios para defender sus derechos. Pueden hacerlo a través del correo electrónico infor@coeba.eso en nuestra sede de la calle Castillo de Feria, en la Urbanización Guadiana.

Esta iniciativa de la confederación se enmarca "en la defensa de los intereses empresariales una normativa que considera injusta y lesiva para el tejido productivo local" y tiene como objetivo facilitar la presentación de reclamaciones y recursos contra su liquidación. Ya existen varios colectivos vecinales que están facilitando a los ciudadanos un modelo de recurso para que lo presenten en el ayuntamiento una vez liquidada la tasa, cuyo recibo ha llegado a sus viviendas. Coeba se suma ahora con su asesoramiento a las empresas.

Desde Coeba consideran que dicha tasa presenta "vicios formales" como que se trata de "una doble imposición, carece de la mínima proporcionalidad y no establece excepciones o exenciones que den respuestas a casuísticas como locales sin actividad, vacíos, en obras, etc, que realmente no generan ningún tipo de residuos".

A través de un comunicado, Coeba explica que para entender la base de las reclamaciones propuestas, es fundamental acudir al marco normativo que da origen a esta nueva carga fiscal. La tasa fue establecida mediante la aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos domésticos y asimilados, por parte del Ayuntamiento de Badajoz. Esta ordenanza se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia el pasado 24 de febrero de 2025.

Según el Artículo 2 de la normativa, el hecho imponible es la prestación del servicio de recogida de residuos en los locales, de forma que la tasa se aplica "independientemente de que se encuentren ocupados o no" y afecta a la práctica totalidad de las actividades económicas, desde el comercio y la hostelería, hasta la industria y las oficinas. "Esta regulación introduce una serie de problemas jurídicos y económicos que Coeba denuncia como inasumibles para las empresas de la ciudad".

Los argumentos de Coeba

El asesoramiento para los recursos que se interpondrán se fundamentan, según esta organización, en "sólidos argumentos jurídicos que evidencian las deficiencias de la nueva tasa, en torno a los siguientes puntos clave":

• Doble Imposición: La nueva tasa supone pagar dos veces por el mismo concepto. El propio Ayuntamiento ha reconocido que el servicio de recogida de residuos ya se financia "parcialmente" a través del Impuesto sobre Bienes Inmuebles(IBI)."Imponer una segunda tasa específica vulnera los principios de justicia tributaria y capacidad económica consagrados en el artículo 31 de la Constitución Española". A este respecto, el equipo de gobiero ha insistido en que no se produce la doble imposición, porque la tasa que se incluyó en el IBI solo cubría el servicio de recogida, no el de tratamiento y gestión. Además, el tipo del impuesto ha ido bajando y la subida que se introdujo inialmente al incluir la tasa, está amortizada.

• Vulneración del principio de 'Quien Contamina Paga’: el sistema de cálculo de la ordenanza de Badajoz establece una cuota fija más una variable en función de los metros cuadrados del local, "ignora por completo la generación real o potencial de residuos de cada actividad económica.

• Falta de proporcionalidad y equivalencia: La cuota impuesta no guarda la necesaria proporcionalidad entre el coste real del servicio y los residuos efectivamente generados.Al basarse únicamente en la superficie del local y una categorización genérica de la actividad, "se obvian las circunstancias particulares de cada negocio, castigando por igual a empresas con volúmenes de residuos muy dispares".

"Estas deficiencias legales -según Coeba- se traducen en un impacto económico directo y desproporcionado para el empresariado pacense".

Casos concretos

Para ilustrar el coste de la tasa y demostrar "cómo el sistema castiga de manera desproporcionada", la organización emprearial presenta unos ejemplos concretos "extraídos de la propia ordenanza". Un local comercial de menos de menos de50 m² paga 177 euros; uno dedicado al ocio y la hostelería, 132,75 eudos y, con la misma superficie, una oficina abona 88,50 euros.