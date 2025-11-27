Doble duelo Badajoz-Sevilla en la jornada 9 de Tercera FEB

La Tercera FEB se encamina hacia su ecuador y los equipos pacenses que disputan la competición continúan semana a semana tratando de llegar a su mejor nivel. Este sábado, tanto Vítaly La Mar BCBadajoz como CBA Spain afrontan la novena jornada ante equipos sevillanos. Mientras que los académicos reciben en su pabellón al CB Ciudad de Dos Hermanas a las 17.30, la escuadra que entrena Pablo Cuevas tendrá que desplazarse para medirse al CB Alcalá Caja87 a las 20.00.

En su último compromiso, el Vítaly La Mar BCB volvió a la senda de la victoria y mantuvo su fortaleza como local tras derrotar al San Antonio Cáceres en el derbi extremeño por 71-61, pese a las bajas de Young y Wojcik. Tras una primera parte igualada, el dominio interior de Sharif y el acierto exterior de Mejía y Méndez ampliaron la ventaja. En el último cuarto, los pacenses impusieron su ritmo para asegurar un triunfo que los sitúa en la tercera posición de la tabla.

Para seguir prolongando la racha victoriosa, la entidad pacense tendrá que superar este sábado a un CB Alcalá, que se ubica en la sexta posición de la clasificación con un balance de cinco victorias y tres derrotas. Los andaluces han logrado revertir un mal inicio en el que acumularon tres derrotas consecutivas y han enlazado una racha victoriosa de cinco encuentros. En su último compromiso consiguieron imponerse por 62-67 a Aljaraque en un encuentro muy disputado.

Por su parte, el CBA Spain cayó con claridad por 83-60 en su visita al Bosco Mérida Patrimonio, en un partido dominado por los locales desde el inicio. Las pérdidas y el bajo acierto de los pacenses dejaron el choque encarrilado en el primer cuarto. Tras el descanso, el CBA mejoró, pero sin opciones reales de remontada, lo que se acabó convirtiendo en la cuarta derrota consecutiva de la entidad pacense.

Para tratar de revertir la situación, el conjunto dirigido por David Bermejo buscará hacerse fuerte en su pabellón ante un Ciudad de Dos Hermanas, que tampoco afronta el partido en su mejor momento. Los sevillanos se ubican en la décima posición de la tabla con el mismo balance de victorias y derrotas que el CBA (2-6) pero con mejor diferencia de puntos que los pacenses.

La escuadra nazarena salió derrotada de su último compromiso ante el CB San Fernando. Aunque Dos Hermanas consiguió iniciar el choque de manera rotunda y se marchó al descanso con una ventaja de diez puntos, una muy mala segunda parte, especialmente el último cuarto del encuentro, provocaron la remontada de los gaditanos, que se acabaron llevando la victoria tras vencer por 57-59.

Con todo, la novena jornada se presenta decisiva para los conjuntos pacenses, que llegan con dinámicas opuestas pero con la necesidad común de seguir creciendo en la competición. El Vítaly La Mar BCB intentará mantener su impecable rendimiento en un duelo exigente ante un Alcalá al alza, mientras que el CBA Spain afronta un choque clave para frenar su mala racha y recuperar confianza ante un Dos Hermanas igualmente herido.