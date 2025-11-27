Fernando Pérez López gana el Arturo Barea con un trabajo sobre la Guerra de África

El joven autor Fernando Pérez López se ha alzado con el Premio de Investigación Cultural Arturo Barea con su obra 'Un soldado español en la Guerra de África, 1859-1860'.

El jurado de esta edición ha decidido otorgar el premio a su trabajo porque se trata de una investigación original a partir de un manuscrito inédito: un diario de campaña de la Guerra de Marruecos de 1859-1860, el cual se ha conservado durante siglo y medio en una vivienda en Coria.

El autor analiza en profundidad la gestación del diario, descubriendo que se trata de las notas y dibujos de Félix González Ruesga. A partir de este documento, el premiado estudia el contexto político, militar y cultural de la época y de la campaña militar, destacando significativamente el apartado dedicado a la guerra de Marruecos. El enfoque personal de la obra introduce al autor en la descripción de los acontecimientos, proponiendo una metodología muy original en el ámbito historiográfico.

Fernando Pérez López es un joven historiador de 24 años formado en la Universidad de Extremadura "cuya calidad y madurez argumentativa son sorprendentes para su edad", ha señalado el jurado. La obra galardonada obtiene un premio de 8.000 euros y será publicada por la Institución Provincial a través de su Servicio de Publicaciones.

César Rina, portavoz del jurado, ha manifestado en el acto de revelación que el fallo se ha tomado por unanimidad y que el tema de la obra, la primera Guerra de Marruecos, es muy poco conocido y apenas cuenta con restos documentales.

El jurado del premio se compone por docentes y estudiosos de reconocido prestigio. Así, en esta edición han formado parte del mismo el diputado Ricardo Cabezas; los profesores e investigadores Candela Chaves, Enrique Moradiellos (Premio Nacional de Historia en 2017), Encarnación Lemus (Premio Nacional de Historia en 2023, participó mediante videoconferencia), Isabel María Pérez y César Rina; el investigador José María Lama; el director del Área de Cultura de la Diputación de Badajoz, Manuel Candalija; Alejandro Vázquez, jefe de servicio de los Servicios Centrales de Cultura de la Diputación de Badajoz; y Francisco García, secretario del premio y funcionario del Área de Cultura.