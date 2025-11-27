Macarena Robles presenta su primer single ‘Mil veces’ en Badajoz

Tras 20 años en la música, Macarena Robles ha sacado su primer single ‘Mil veces’ y lo presenta este viernes en la sala La Santa. A partir de las 22.30 horas, la artista extremeña ofrecerá un concierto acompañada por grandes músicos del momento. Al piano estará Pedro Calero, a la batería Daniel Cardiel, Jesús Expósito a la guitarra eléctrica y al bajo Álvaro Fernández.

Con un estilo pop y una base de batería 4x4 que lo hace también disco, ‘Mil veces’ llega para demostrar la versatilidad en la voz de la artista. Es una canción que habla de los procesos de cierre y de esos momentos en los que «se aprende a soltar aquello que ya no pertenece, aunque duela».

Este concierto marca el inicio de una nueva etapa creativa para la artista, con nuevas canciones en solitario y la celebración de su 20 aniversario en la música en 2026.

Pop, flamenco, música de autor y «alguna sorpresa que otra» al inicio del concierto esperan a todos aquellos que asistan a la cita.

Las entradas anticipadas tienen un precio de 10 euros y de 12 euros en taquilla.