Manuel Guillén ya descansa en Badajoz junto a su mujer, 84 años después de morir en Orduña: "Ya estás aquí abuelo"

"Ya estás aquí abuelo, vas a ir con tu hija y luego con tu mujer", decía Toni Muñoz Guillén a su abuelo justo después de que el coche fúnebre que portaba sus restos llegaran al cementerio San Juan Bautista de Badajoz. Con un intenso beso a la caja esta pacense se encontraba por primera vez con esta víctima del franquismo, Manuel Guillén Expósito.

Este pacense era agente de la Guardia Civil y fue represaliado por unas denuncias falsas. Tras pasar por varias cárceles en Extremadura y Castilla-La Mancha, fue trasladado al campo de concentración de Orduña. Allí falleció en abril de 1941, cuando tenía 58 años, "por un problema de estómago", según explica su familia. Él es uno de los tres extremeños que el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos del Gobierno Vasco, Gogora, ha logrado identificar en las últimas semanas y ha entregado estos días a sus familiares.

"Aquí está tu padre. Lo hemos conseguido"

Momentos más tarde de coger por primera vez los restos de su abuelo al que nunca conoció, Toni Muñoz explicaba los pasos que se iban a seguir: "Quiero llevárselo a mi madre para que sepa que está con nosotros, como era su deseo". Esta mujer ha sido la responsable de iniciar todo el proceso para recuperar los restos de su abuelo por expreso deseo de su madre. Hace tres años falleció y durante toda su vida siempre mantuvo vivo el recuerdo a su padre.

Durante unos minutos han recorrido parte del camposanto hasta llegar al nicho en el que descansan los restos de la hija del represaliado, Antonia Guillén, y su familia. Junto a los nietos de Manuel, únicos familiares directos vivos, han estado otras 15 personas que han querido acompañarlos en estos momentos tan importantes. Cuando han llegado al enterramiento su nieta Toni Muñoz ha verbalizado algo que llevaba años anhelando: "Aquí está tu padre. Lo hemos conseguido. Te quiero mami", decía emocionada.

Una historia de odio

Así, les han entregado una rosa roja en la tumba y han continuado con el último trayecto que ponía fin a 84 años de espera: "Como querías, ya va a estar con tu madre y con tus hermanos. Lo vas a tener muy cerquita", volvía a explicar a su madre.

Muy cerca de la entrada principal del cementerio viejo ha descansado esta víctima de la dictadura. Él fue "acusado falsamente" por la envidia. Unos dijeron que había violado a mujeres y otros que había facilitado el bombardeo de Badajoz. El resultado fue su huida de la ciudad. Cuando Manuel Guillén vio la declaración de Francisco Franco en la que prometía perdón a quienes no tuvieran las manos manchadas de sangre volvió para entregarse. Lo hizo en Elvas, lo capturaron y lo encarcelaron. Pasó por varios centros penitenciarios hasta llegar a Ciudad Real, allí se marchó su hija mayor, Antonia Guillén, con tan solo 9 años para llevarle comida y cena a diario. En uno de sus viajes a Badajoz fue trasladado a Orduña y tiempo después murió.

En la casa de los Muñoz Guillén nunca se silenció la realidad que había vivido su familia. Con la recepción este mismo jueves de los restos del represaliado se cierra un capítulo negro para estos pacenses: "La herida sí se cierra. Me hubiese gustado que se le hubiese cerrado a mi madre, pero no ha podido ser", afirmaba Toni Muñoz que detallaba que el daño que han sufrido ha sido muy grande, sobre todo a su madre, que "le quitaron mucha niñez" que tuvo que hacerse cargo de sus cinco hermanos menores porque su madre tenía que trabajar para mantenerlos. Esta es una historia de las miles que vieron sus vidas truncadas por el odio, el rencor y la guerra.

"No olvidéis que somos hermanos"

Para que esto no vuelva ocurrir, María Teresa Muñoz Guillén, la nieta más mayor del represaliado reflexionaba y pedía algo a los presentes: "No os olvidéis de que somos hermanos. Poneos de acuerdo y estad en paz y tranquilidad". Lo decía porque recordaba que su madre siempre les decía: "Esto que está pasando ahora fue lo que pasó antes de la Guerra Civil" y les pedía que se cuidaran y que pensaran que "no se puede volver atrás, hay que seguir adelante".

María Teresa también ha recordado la importancia de "olvidar los odios porque todos somos iguales". Asimismo, ha reconocido que hoy han vivido un momento muy emocionante, "sobre todo acordándonos de mi madre, que siempre nos habló tantísimo de su padre. Es una satisfacción grandísima para nosotros", reconocía.

Los encargados de entregar los restos de Manuel Guillén Expósito han sido los responsables del Instituto Gogora y la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, María Jesús San José López. Han entregado el expediente de su abuelo en el que se contienen todos los datos de su exhumación, incluido algunas fotografías de los restos recuperados.

"Nunca perdieron la dignidad"

También han hecho entrega de una réplica de la escultura que se encuentra en el cementerio de Orduña y que se llama 'Duintasuna', dignidad en euskera. "Porque nunca la perdieron", les ha dicho la consejera a los familiares.

"Es un momento muy especial para nosotros poder entregar a sus familiares los restos de una persona que hemos identificado", ha señalado. Del mismo modo, ha recordado que el trabajo que desempeñan desde su consejería y desde Gogora busca recuperar "la memoria para la convivencia, ya que hay que mirar atrás para seguir adelante". Además, ha dicho a aquellos que "se sienten molestos porque exhumamos fosas comunes o levantamos restos de las cunetas, que sepan que es un acto de dignidad".

En Orduña han recuperado a 93 víctimas y solo han identificado 22 de ellos. Según los datos que disponen en el Instituto Gogora, gran cantidad de extremeños que fueron represaliados y enterrados allí, por lo que anima a aquellas personas que sospechen que algún familiar pudo ser represaliado allí contacten con ellos para iniciar los trámites para su identificación. Todo con el fin de cerrar otros muchos capítulos del horror que supuso la Guerra Civil Española.