Pasos de peatones inteligentes o etilómetros instantáneos, las últimas novedades en materia de movilidad se muestran en Badajoz

Badajoz vuelve a situarse en el centro del mapa nacional de la planificación urbana al acoger este 27 y 28 de noviembre el ‘VIII Encuentro de Ciudades por la Seguridad Vial y la Movilidad Sostenible’, un foro ya consolidado como una referencia para profesionales y administraciones que trabajan en la transformación de los entornos urbanos.

Organizado por la Dirección General de Tráfico (DGT), la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ayuntamiento de Badajoz, el encuentro reúne a más de 300 representantes institucionales, expertos y entidades del sector, convirtiendo a la ciudad en un punto clave para el análisis y la innovación en movilidad.

Tecnología para la movilidad

Entre las demostraciones tecnológicas, destacó la presentación de un paso de peatones inteligente desarrollado por la empresa Sice, responsable de la ordenación viaria a través de los semáforos en la ciudad. Su delegado en Extremadura, Francisco Carmona, ha detallado que se trata de "un paso normal en el que se ha incorporado un plus de seguridad para los peatones".

El sistema incluye avisos acústicos si un peatón invade el cruce en rojo: "Por ejemplo, si coincide que está rojo y una persona se mete, le da una alarma. Todo para hacer que si un peatón se lo salta le dé un aviso". Además, incorpora sensores capaces de detectar si una persona presenta movilidad reducida o necesita más tiempo para cruzar. "Si detecta que tiene un problema de movilidad o no le da tiempo de cruzar, le damos un poco más de tiempo para que pueda pasar", detalla Carmona.

Aunque muchas de estas tecnologías ya están implantadas en la ciudad, Carmona subraya que esta versión introduce mejoras. "Semáforos existen desde hace muchísimos años, semáforos que detectan peatones también, pero con esto vamos un paso más allá, es añadirle más seguridad para los propios peatones".

Detección de alcohol en un segundo

La empresa JJN Electrónica, con sede en Mérida, presentó también las últimas novedades en detección de alcohol y drogas. Su propietario, Juan José Nieto, destacó un nuevo etilómetro de muestreo ultrarrápido, que "es uno de los más rápidos que hay en el mercado actualmente" y que no requiere el uso de boquillas desechables.

"Esto es menos de un segundo y sin necesidad de utilizar las boquillas que normalmente hay que cambiar constantemente. Este no necesita cambiar la boquilla porque se sopla sobre una especie de vaso y además es muchísimo más rápido en la reacción para dar el resultado", explicó.

El dispositivo agiliza el trabajo policial en los controles: "Con este aparato, en menos de cuatro segundos y prácticamente sin necesidad de soplar, detecta si tiene índice suficiente o no para ser sancionado". Nieto ha hecho hincapié en su utilidad económica y operativa: "Este es un aparato bastante barato con relación al otro y le quita una carga de trabajo importantísima al otro; es un ahorro importante".

La ruta para mejorar la movilidad

"El camino es bueno, el compromiso es firme y la hoja de ruta sigue desarrollándose", ha afirmado el alcalde Ignacio Gragera durante la inauguración oficial de este encuentro en Ifeba en la mañana de este jueves. El primer edil ha destacado la satisfacción del consistorio por acoger esta edición: "Para nosotros como ayuntamiento es un orgullo ser anfitrión de este encuentro; es la segunda ocasión. La ciudad desde 2018 ha avanzado y ha incorporado muchos espacios de prioridad peatonal".

El alcalde ha agradecido, además, la celebración del encuentro en la ciudad: "Gracias por este encuentro en el que se conocen todas las novedades tecnológicas en materia de seguridad vial".

Balance positivo y retos en movilidad

Durante la inauguración, el secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna, ha recordado el papel de la federación en la mejora de la movilidad urbana. "La FEMP ha construido una sólida relación con el fin de mejorar la seguridad vial y la movilidad, buscando la protección de los colectivos vulnerables", ha detallado. Así, Martínez-Sicluna ha señalado la importancia de medidas como la limitación a 30 km/h: "Apoyamos el límite de 30 km por vías de un solo carril por sentido, algo que ha beneficiado mucho", ha subrayado, destacando la revisión normativa en la que participa la organización.

Además, ha presentado datos recientes sobre la siniestralidad: "Se ha registrado un 6% menos de siniestros con respecto a 2023", y ha valorado la movilidad compartida como herramienta para mejorar la accesibilidad. En este sentido, también ha aseverado que hay que seguir hablando de "la movilidad compartida, elementos fundamentales para acceder a los servicios básicos cuando el transporte urbano no llega a todos los lugares".

Por su parte, el director general de Tráfico, Pere Navarro, puso en valor la evolución de las ciudades españolas: "Gracias por acogernos, la ciudad tiene buen aspecto y buena imagen y es sinónimo de que funciona bien en materia de tráfico". De la misma forma, ha recordado la importancia del transporte público, "el secreto de la movilidad de las ciudades", ha definido y ha apuntado que el reto de las urbes está en planificar un buen desarrollo de esta materia porque "quienes lo resuelvan bien tendrán mayor proyección".

El responsable de Tráfico a nivel nacional ha informado sobre los datos más recientes de siniestralidad: "484 fallecidos en las ciudades, lo que supone un descenso del 5% con respecto al año anterior". Así, ha asegurado que "probablemente tengamos las ciudades más seguras de toda Europa". Uno de los motivos por los que son las más seguras es el avance del "calmado del tráfico". Se refiere a la ley por la que se limita la circulación a 30 kilómetros por hora en las vías con un único carril por sentido.

Las principales causas de muertes

Pere Navarro ha desvelado que las principales causas de muerte en las ciudades tiene tres grandes orígenes: "El 42% de las causas de las muertes en ciudades es por atropellos, el 30% de los fallecidos iba en moto y el 16% en un coche" y ha recordado la necesidad del uso del cinturón y el casco. "Más de la mitad de los fallecidos en bici no llevaba casco. El 70% de los muertos en automóvil no llevaba cinturón".

Por último, Navarro ha puesto en valor la eficacia del carné por puntos y su extensión al ámbito urbano: "Cuando incorporamos las ciudades en este sistema: nos costó sangre, dolor y lágrimas, pero fue muy efectiva".