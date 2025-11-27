Podrán optar a premios de hasta 4.000 euros
Seleccionadas las 50 obras finalistas del III Premio Internacional de Pintura Francisco Pedraja Muñoz
El certamen, organizado por Fundación CB y la Real Sociedad Económica de Amigos del País, ha recibido 175 propuestas de todo el mundo
Seleccionadas las 50 obras finalistas del III Premio Internacional de Pintura Francisco Pedraja Muñoz.
El certamen, convocado el pasado mes de mayo, tiene como objetivo reconocer el talento artístico contemporáneo y rendir homenaje al legado del pintor pacense Francisco Pedraja. Los trabajos recibidos abarcan técnicas, estilos y soportes muy diversos, lo que —según la organización— ha obligado al jurado a realizar una valoración «exigente y minuciosa».
El concurso lo organizan Fundación CB y la Real Sociedad Económica de Amigos del País, y en esta edición han recibido 175 propuestas de todo el mundo.
El jurado, integrado por profesionales de reconocido prestigio en el ámbito artístico, ha tenido en cuenta criterios como la composición, la técnica, la originalidad y el discurso plástico de cada propuesta.
Las 50 obras seleccionadas formarán parte de una exposición colectiva y de un catálogo oficial, además de pasar a la segunda fase de valoración, en la que se decidirán los galardones. Podrán optar a un primer premio de 4.000 euros, un segundo de 2.000 y un tercero de 1.000 euros.
La organización comunicará próximamente la fecha de inauguración de la muestra y el anuncio de los nombres ganadores.
- Los bomberos de Badajoz exigen el cese del jefe del parque municipal
- Elvas quiere ser el epicentro de la Navidad a partir de este viernes
- Sagrajas amplía su Navidad artesanal: este año ilumina más calles y espera superar los 15.000 visitantes
- Detenido un joven por agredir sexualmente a una mujer en el paseo de los arroyos de Badajoz
- Yo veía que me iba a violar': el desgarrador testimonio de Belén Santos, la trabajadora de limpieza de Badajoz que escapó de su agresor
- Más de 300 personas cantarán villancicos solidarios en Badajoz en apoyo de Cáritas y el comedor San Vicente de Paúl
- ¿Cuándo abre El Faro en Navidad? Estos son los domingos y festivos de apertura este año
- El TSJEx avala la condena al trabajador del SES de Badajoz que consultó 384 veces datos clínicos de familiares