Terminan las obras
Suárez de Figueroa y la plaza de San José se reabren el tráfico en Badajoz
Faltan por colocar el mosaico de calçadinha sobre la Alcazaba y la escultura de Alfonso IX
En teoría, la obra de puesta a punto de la plaza de San José en Badajoz no ha terminado, tal como está contemplada en el proyecto, porque faltan por colocar el mosaico de calçadinha alusivo a la Alcazaba y la escultura de Alfonso IX, cuyo pedestal sí está instalado. Pero los trabajos en el pavimento han concluidos, incluidos los de la calle Suárez de Figueroa, que es la que sube desde Puerta de Pajaritos, hasta la plaza de San José. Esta calle es de plataforma única con sentido único. Desde ayer está abierta al tráfico y se puede circular hasta la plaza de San José y bajar por San Pedro de Alcántara.
Los trabajos en San José empezaron en marzo con un plazo de ejecución de cinco meses. Además de mejorar el pavimento, se ha aprovechado para renovar la red de abastecimiento, que era de fibrocemento, y causaba continuos problemas por reventones. Además, se ha ampliado la calçadinha en la confluencia con la plaza Alta, bajo el arco el Peso.
Según informa el ayuntamiento, la Concejalía de Parques y Jardines ha colocado macetas con limoneros, así como dos madroños junto al pedestal en el que se situará la futura estatua de Alfonso IX. Se mantienen los aparcamientos en la plaza de San José, con dos espacios PMR y otros dos para vehículos eléctricos y la entrada al parking de Santa María ya es accesible desde la calle San Pedro de Alcántara.
A partir del próximo lunes 1 de diciembre la línea Casco Antiguo de autobús urbano recuperará su itinerario.
