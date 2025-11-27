Trabajo a contrarreloj en Badajoz para recuperar la iluminación de Navidad tras la caída de la guirnalda en la plaza de España

La empresa Iluminación Ximenez, adjudicataria del contrato de alumbrado navideño de Badajoz, trabaja desde el martes a contrarreloj para restituir la decoración de la plaza de España después de que parte de la gran guirnalda que instalaba entre la torre de la Catedral y los edificios de la plaza se desplomara en torno a las 13.00 horas del martes. El incidente, muy llamativo por la caída de decenas de tiras led sobre el espacio público, no dejó heridos, aunque sí causó daños en varios vehículos estacionados, cuyos propietarios ya han mostrado su intención de reclamar a la empresa.

El suceso se produjo tras soltarse el cable tensor que rodea la torre de la catedral. En ese momento, varias personas cruzaban la plaza, pero las luminarias cayeron delante y detrás de los transeúntes sin causarles daño. La imagen resultó impactante: una extensa red de cables cubría buena parte del espacio central como si de una tela de araña se tratara.

Refuerzo del operativo

El desplome obligó a Ximenez a reforzar de inmediato el operativo en la ciudad. Hasta esa mañana, la mayor parte del montaje estaba siendo ejecutado por la subcontrata Onivenis, pero tras el incidente la adjudicataria multiplicó tanto el número de operarios como de maquinaria. De las dos grúas pluma inicialmente destinadas, se ha pasado a cinco, y los trabajadores estuvieron recolocando los cables tensores hasta bien entrada la noche del martes. A primera hora de ayer, el equipo continuó con las labores de reposición, y antes del mediodía gran parte de los elementos caídos habían sido ya levantados.

Operarios utilizan una grúa para recolocar las tiras de luces led en la fachada del Ayuntamiento de Badajoz. / Santi García

La presencia de operarios fue constante durante toda la jornada, y alrededor de las 19.00 horas se procedió a acordonar por completo el área central de la plaza de España para garantizar la seguridad mientras continúan los trabajos. El objetivo principal es poder llegar a tiempo al encendido oficial previsto para este viernes a las 18.30 horas, uno de los eventos más esperados de la programación navideña. Además del gran techo lumínico, que abarca toda la plaza desde la torre de la catedral, Ximenez instalará un photocall gigante de cinco metros de altura y tres de ancho para completar la decoración.

Trabajo a contrarreloj

Este suceso se suma a los percances registrados en las últimas semanas con otros adornos en distintos puntos de la ciudad. La ciudadanía aún recuerda la caída de tres farolas del modelo María Cristina en la misma plaza hace un año.

Por ahora, las causas exactas del desplome de la guirnalda no se conocen, aunque según fuentes consultadas por este diario, el viento podría haber influido en la rotura del cable tensor.

El Ayuntamiento de Badajoz continúa a la espera del informe técnico que ha solicitado a la empresa responsable para determinar «cuál fue el fallo» y adoptar las decisiones pertinentes.

Mientras tanto, la actividad en la plaza de España continúa a máxima intensidad con el objetivo de que la ciudad pueda encender su iluminación navideña con normalidad mañana.