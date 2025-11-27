La Tuna de Medicina de Badajoz, premiada como la mejor de España

La Tuna de Medicina de Badajoz ha sido reconocida como la mejor de España. El grupo ha sido galardonado con el primer premio en el XXXIV Certamen Nacional de Tunas de Medicina, celebrado en Pamplona el pasado fin de semana.

La agrupación logró por primera vez el reconocimiento más destacado en dicho certamen, uno de los más prestigiosos de nuestro país y recibieron, además, el premio a Mejor Baile de Capa.

La tuna pacense ofreció un espectáculo compacto, combinando los tradicionales bailes de capa, bandera, pandereta, junto con actuación de solistas y música instrumental de cuerdas.

La Tuna de Badajoz. / LCB

50º aniversario

La Tuna de Medicina de Badajoz, que celebró su 50º aniversario el pasado curso académico 2024/25, está consolidada como una de las tunas más apreciadas de España por su gran musicalidad y respeto a la tradición tunil. Así lo atestiguan los galardones obtenidos en los últimos años, destacando sendos 2º Premios en las ediciones pasadas del certamen nacional (Granada 2024 y Sevilla 2023), además de en otros certámenes, incluso internacionales (Mejor Solista en Jerez 2025, Azores 2024 y Tágides -Lisboa- 2022), entre otros.

El grupo pacense destaca por su componente intergeneracional, donde los nuevos estudiantes universitarios se suman a la veteranía de los antiguos miembros. Se trata pues de una tuna viva con alta presencia en la Universidad, así como en otros aspectos de la vida cultural de la ciudad (rondas, actuaciones en teatros, etc). De gran tradición viajera, este año 2025 ha realizado un tour por Norteamérica con actuaciones en Canadá y EEUU (Toronto, Búfalo, Nueva York y Washington, entre otros).