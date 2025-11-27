Urgen un plan contra el narcotráfico en el Casco Antiguo de Badajoz: "La paciencia del barrio no da para un segundo más"

Vecinos, empresarios y entidades asentadas en el Casco Antiguo de Badajoz vuelven a dar un golpe sobre la mesa de las administraciones para exigir que se ponga freno al "progresivo deterioro" del centro histórico, donde cada día resulta más complicado vivir, convivir y acceder a servicios.

En su nombre, la Plataforma por la Recuperación, Ocio y Convivencia del Casco Antiguo de Badajoz (Proccab) ha exigido urgen medidas concretas al ayuntamiento, la Junta de Extremadura y La Delegación del Gobierno, para que esta zona, "tarjeta de presentación de la ciudad", deje de estar "infradotado y plagado de marginalidad".

Así, el colectivo, que integran SOS Casco Antiguo, la asociación de vecinos, de empresarios de Casco Antiguo y Menacho, Fundación CB y la Real Sociedad Económica de Amigos del País exige que "de inmediato" se ponga en marcha un plan integral de lucha contra el narcotráfico, que, a su juicio, es "el origen de todos los males del mismo". Este plan, según defienden, debe constituir el "principio, objetivo y núcleo" de toda acción encaminada a dignificar el centro histórico. "Debe ser realidad, como mucho, de meses", reclaman.

A este respecto, denuncian que el tráfico de estupefacientes es cada día "más intenso" y acarrea comportamientos incívicos por todas partes, "en algunos casos en calles contiguas al propio ayuntamiento", lo que, en su opinión, es "una auténtica vergüenza" en pleno siglo XXI.

Agilidad en las licencias y aparcamientos

Asimismo, reivindican que se agilicen las licencias de Urbanismo, porque los "excesivos plazos" generan un "intenso desánimo" y un perjuicio económico en quienes quieren asentar sus vidas y negocios. En este sentido, vuelven a insistir en la necesidad de que se elabore un censo con los inmuebles en ruinas y solares vacíos y la revitalización del Área de Revitalización Integral (ARI).

También solicitan la construcción de estacionamientos públicos "accesibles y suficientes", para que vecinos y comerciantes vean "respetados sus derechos a la movilidad" y para estimular la creación de pequeños negocios que den vida al barrio. Mientras se crean estas nuevas plazas, demandan alternativas de aparcamiento.

Otra de sus exigencias son mejoras "claras y visibles" en el servicio de limpieza, que vayan más allá de los mismos, teniendo en cuenta que el Casco Antiguo acoge la mayoría de las grandes fiestas que se celebran en Badajoz.

Además, la plataforma se queja de que, pese a que ya está constituido el Consorcio del Casco Antiguo, "apenas" se hayan notado mejoras en la conservación y puesta en valor del patrimonio, ni se hayan adoptado medidas para prevenir derrumbes como el último que se ha producido en un tramo de la muralla de la Alcazaba.

Sentimiento de abandono

"La paciencia del barrio ya no da para un segundo más", advierte el colectivo, que recuerda que este tipo de problemáticas se ha solventado en otras ciudades de España, mientras que en Badajoz sigue siendo "una asignatura pendiente".

La plataforma señala que estas reivindicaciones no responden a un momento de "exasperación", sino a un "sentimiento de abandono real y palpable", al que si no ponen remedio las Administraciones, estarán incurriendo "en grave dejadez de responsabilidades".