Antolín Castaño revive la vida en las corralas madrileñas en Badajoz

El autor del libro ‘Abades 11’, Antolín Castaño Florencio, estará en la biblioteca Santa Ana de Badajoz esta tarde a las 18.30 horas para hablar de su última obra.

‘Abades 11’ es una novela que revive la vida en las corralas madrileñas, llena de historias, risas y ecos del pasado. Se trata de un homenaje a «aquel Madrid de postal», donde el autor reconstruye una corrala del «barrio madrileño más castizo», en pleno corazón de Lavapiés.

En él se muestra la vida comunitaria de aquellos que lucharon por sobrevivir a unos años difíciles o el temor de terminar desahuciados en los arrabales periféricos, donde la pobreza, el hambre y las epidemias eran el último escalón.

La entrada es libre y gratuita.