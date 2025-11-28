Badajoz conmemora el día mundial contra el VIH y el sida: "En la región hay entre 1.300 y 1.500 contagiados, el 18% no lo sabe"

El Ayuntamiento de Badajoz ha celebrado este viernes el Día Mundial contra el VIH/Sida con un acto institucional en el salón de plenos, en el que participaron representantes municipales y asociaciones implicadas en la atención a las personas afectadas. La jornada ha puesto el foco en la prevención, la lucha contra el estigma y la importancia de mantener viva la conciencia social frente a una enfermedad que, aunque hoy es tratable, sigue afectando a miles de personas.

La concejala de Sanidad, Loli Vázquez, ha abierto el encuentro destacando el compromiso del consistorio con la ciudadanía. "Este sencillo acto no es tan sencillo para muchas personas, porque es de vital importancia para los pacientes de VIH", ha afirmado. Vázquez ha insistido en que el trabajo institucional no puede detenerse: "Las administraciones vamos a seguir trabajando para que tengamos una cura en un futuro cercano".

"El 45% de los nuevos contagios son jóvenes"

Durante el acto ha intervenido también Pilar Cáceres, representante del Comité Antisida de Extremadura (Caex), quien ha ofrecido una radiografía actualizada de la situación en la región. "En Extremadura hay entre 1.300 y 1.500 personas con VIH", ha explicado, subrayando que los nuevos contagios se concentran en la población joven. "Aproximadamente los nuevos contagios son entre un 45 % de los jóvenes, sobre todo entre 15 y 25 años".

Cáceres ha recordado la importancia del diagnóstico temprano, ya que "el 18 % de las personas infectadas por VIH desconocen su estado de salud". Muchas de ellas se encuentran en fases iniciales sin síntomas: "Eso quiere decir que están en la primera fase de portadoras asintomáticas; lo transmito sin saberlo porque no tiene síntomas". Por ello insiste en la prevención y el autocuidado: "Principalmente, prevención. Utilizar métodos barrera, preservativo y, si tenemos relaciones sexuales de riesgo, lo importante es hacerse la prueba para conocer mi estado serológico".

Llamado urgente a la acción

El acto ha estado marcado por la lectura de un manifiesto reivindicativo elaborado por distintas entidades sociales. Nerea Gómez, representante de la asociación Nueva Vida, ha comenzado la lectura recordando el peso histórico de la enfermedad: ha hablado de los prejuicios, la necesidad de combatir el estigma y la importancia de la memoria colectiva. Ha destacado que el VIH "no es solo una enfermedad, es un reflejo de nuestras desigualdades", y que la lucha continúa como "un llamado urgente a la acción, la reflexión y la transformación".

A continuación, Abel Pérez, de Fundación Triángulo, ha defendido el acceso universal a la salud, ha denunciado la persistencia del estigma y ha reivindicado la educación como herramienta esencial para frenar los contagios. Cada punto del manifiesto ha reclamado medidas concretas, desde la igualdad en el acceso al tratamiento hasta la implementación de programas formativos integrales.

Abel Pérez de Fundación Triángulo durante la lectura del manifiesto en el salón de plenos del Ayuntamiento de Badajoz. / J. H.

Finalmente, Pilar Cáceres ha retomado la lectura para reivindicar los derechos humanos de las personas con VIH, impulsar la investigación científica y demandar cooperación global. El texto, leído con solemnidad, defendía entornos de respeto y confidencialidad, la inversión en innovación médica y la necesidad de una implicación comunitaria real. También honraba la memoria de quienes fallecieron, subrayando que "recordar es un acto de justicia" y que el sida no puede definir la vida de ninguna persona.

No retroceder en derechos

El manifiesto ha concluido con una declaración firme: la palabra es un puente y hablar abiertamente del VIH sigue siendo esencial para derribar prejuicios. El documento se cierra con un compromiso colectivo: no retroceder en derechos, no permitir que la ignorancia avance y mantener viva la esperanza como una realidad alcanzable.

El acto ha terminado con un aplauso unánime en recuerdo de quienes ya no están y en apoyo a quienes viven hoy con VIH, acompañado de un mensaje compartido por instituciones y asociaciones: la lucha continúa y requiere del compromiso de toda la sociedad.

Los asistentes han hecho visible el día mundial colgando del balcón municipal una pancarta con un lazo rojo, símbolo de esta enfermedad.