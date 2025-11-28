Badajoz se suma a la Red Nacional de Patrimonio Histórico ‘Spain Heritage Network’: "Ayudará a atraer más turismo extranjero"

Badajoz ha dado un paso decisivo en su estrategia de promoción turística y puesta en valor de su legado histórico con su incorporación a la Red Nacional de Patrimonio Histórico ‘Spain Heritage Network’, una plataforma que agrupa a los castillos, fortalezas y enclaves patrimoniales mejor conservados y más representativos de España. La Junta de Gobierno Local aprobó este martes el convenio de adhesión, un acuerdo que permitirá a la ciudad integrarse en circuitos culturales de referencia y ganar una mayor presencia en campañas de difusión conjuntas.

La entrada en esta red supone, según el Ayuntamiento, un impulso directo al posicionamiento nacional de Badajoz, que pasa a formar parte de un grupo selecto de destinos reconocidos por su excelencia en la gestión y conservación del patrimonio. La integración permitirá proyectar su riqueza monumental más allá del ámbito regional, facilitando la llegada de visitantes que, de otro modo, difícilmente considerarían incluir la ciudad en sus rutas culturales.

Un paso muy importante

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha destacado en la mañana de este jueves la importancia estratégica de este paso. "Es una red muy potente, conformada por castillos históricos que generan rutas muy bien aceptadas por un turista de nivel adquisitivo medio-alto, con un gasto también medio-alto". Y ha subrayado el potencial económico que abre esta vinculación. Para Gragera, la fortaleza pacense encaja plenamente en la filosofía de la red.

El alcalde ha defendido que esta adhesión permite reforzar el papel de la capital pacense dentro del patrimonio defensivo de La Raya: "Desde esa perspectiva de poner en valor el patrimonio histórico de la ciudad y su importancia fortificada y defensiva, hemos decidido incluirnos en esta red y agradecer que nos hayan admitido". También ha reconocido el trabajo del área municipal de Turismo y Patrimonio: "Agradecer el impulso de Rubén Galea y todo el personal… para que esto sea una realidad".

Atraer a extranjeros

Esta integración, que se comenzó a gestar en una reunión mantenida en FITUR, tiene además un objetivo claro en términos de promoción internacional. Gragera recordó que la ciudad registró este verano un incremento del 23% en turismo extranjero, una tendencia que el Ayuntamiento quiere consolidar: "Estamos en rutas muy visitadas y muy buscadas por turistas españoles, pero especialmente extranjeros… es un gran aliado para los objetivos que nos hemos marcado".

El Ayuntamiento destaca que pertenecer a la Spain Heritage Network permitirá a Badajoz beneficiarse de acciones promocionales conjuntas, compartir buenas prácticas con otros municipios patrimoniales y reforzar la marca de la ciudad asociándola a destinos reconocidos por su excelencia.

La red, subrayan desde el consistorio, no solo proporciona visibilidad y posicionamiento, sino que contribuye a consolidar el patrimonio local como motor económico, social y cultural. Con esta adhesión, Badajoz aspira a reforzar su liderazgo como referencia monumental de la frontera hispano-lusa y a abrir nuevas vías de atracción turística en un sector cada vez más competitivo.