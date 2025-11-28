El Black Friday mejora los datos del comercio en Badajoz y supera las cifras del 2024

Las sensaciones son buenas. El sector comercio de Badajoz coincide en que el Black Friday de este año mejorará las cifras del pasado año. Las ventas generadas por esta campaña a través de internet se complementan en muchos de los casos realizando las compras en tiendas físicas. El volumen de negocio en este mes y medio supone, en algunos de los casos, el 25% de la facturación anual, por lo que muchos centros comerciales y establecimientos confían en cerrar este año de la mejor manera posible.

Por el momento, no se conoce el alcance real de las compras, pero los datos de afluencia a los distintos centros comerciales pacenses hacen presagiar que el balance será muy bueno.

Incremento de ventas

En el caso de El Corte Inglés de la ciudad, creen que esta campaña registrará mejores datos que en 2024. "Se espera un crecimiento con respecto al año pasado", aseguran desde la compañía. En este establecimiento, existen descuentos en todos los departamentos que llegan hasta el 40%. Además, cuentan con una bonificación extra en una serie de productos con un 15% que se acumula para realizar compras el sábado, domingo y lunes.

En este centro comercial, la moda, la zapatería, perfumería y electrónica son los departamentos más visitados. Aunque sin olvidar la parte de juguetería que sigue promocionando un descuento de un 25%. "Supone un adelanto para los regalos navideños", afirman.

Varios clientes se interesan por los descuentos que ofrecen en El Corte Inglés de Badajoz con motivo del Black Friday. / Santi García

La evolución es clara: "Cada año tiene más importancia esta promoción en el volumen de ventas anual". Así, subrayan que es el "pistoletazo de salida a la campaña más importante del año", la navideña. Esta comienza con el Black Friday y finaliza el 5 de enero.

El buen inicio de esta importante temporada para esta empresa es esencial y después de los primeros días de ofertas especiales una es la palabra: "Satisfacción". Es una semana "muy importante y desde el lunes han acudido mucho y se espera que este fin de semana sea mayor", indican. "En este mes y medio se genera más del 25% de la facturación anual", indican desde El Corte Inglés.

"En 40 días se supera el 20% de ventas"

Un porcentaje similar registran en el centro comercial abierto de Menacho: "En los últimos 40 días del año se supera el 20% de las ventas totales del año. Es un buen pellizco", afirma Félix Retamar, presidente de esta asociación de comerciantes. Y dentro de este gran momento de ventas, el 30% de ellas se hacen en los primeros diez días.

En este caso, también notan mayor alegría a la hora de acudir y comprar en la calle Menacho: "Hemos visto bastante movimiento estos días, más de lo que es habitual en esta campaña", asevera Retamar. Los descuentos comenzaron en esta zona el lunes, "para adaptarse a las ofertas del resto de competidores". Aunque el pico de más público se ha vivido este viernes. Pese a ello, no desestiman que esto crezca: "Esperamos que el sábado sea mayor aún".

A diferencia de otras zonas comerciales, en Menacho la gente acude a comprar en tiendas especializadas y "en moda, concretamente, la gente ha comprado muchos abrigos". Retamar asevera que el análisis, a falta de datos reales -que llegarán la próxima semana-, es muy positivo.

"Antesala perfecta a la Navidad"

Idéntico balance hacen en el centro comercial El Faro, donde se están registrando unos datos muy positivos durante el Black Friday. Una campaña "que es la antesala perfecta al periodo de compras navideñas", afirman desde la gerencia de este centro. Asimismo, reconocen que muchas de las compras que se realizan durante esta semana se "hacen justo aprovechando los descuentos promocionales".

Desde El Faro destacan que este centro comercial "es el gran epicentro a nivel regional de las compras" y eso es motivado, en gran parte, por "la gran variedad de firmas y categorías que lo conforman".