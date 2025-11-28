La hermandad de Jesús Obrero de Badajoz celebra su Zambomba Flamenca más solidaria para que ningún niño del Cerro de Reyes se quede sin juguetes

La hermandad de Jesús Obrero y Dulce Nombre de María celebrará el próximo 29 de noviembre, en el antiguo colegio de Jesús Obrero (calle Otumba, 13), una nueva edición de su Zambomba Flamenca de Villancicos, un evento cultural y solidario que se ha convertido en una cita imprescindible para el barrio del Cerro de Reyes y para los amantes del flamenco en Badajoz. La jornada se desarrollará de 11:00 a 23:00, con doce horas ininterrumpidas de música, baile y convivencia.

La iniciativa, que cumple ya ocho años, tiene un marcado carácter solidario. La hermandad invita a los asistentes a donar un juguete nuevo como entrada simbólica al recinto. "Este año hemos pedido un juguete. Nuestro lema es: ‘Un juguete, una sonrisa. Ningún niño del barrio sin juguete’", explica Florencio Rodríguez, hermano mayor de esta cofradía pacense y organizador del evento. El año pasado, recuerda, lograron llenar durante todo el día: "Tuvimos el aforo completo y pedimos un kilo de alimentos, que se entregó a Cáritas parroquial".

14 artistas y grupos extremeños

El ambiente festivo estará asegurado gracias a la participación de 14 artistas entre cantaores, guitarristas, grupos rocieros y escuelas de baile. La presentación correrá a cargo de Pedro Royán, quien dará paso a un amplio elenco de artistas locales y extremeños. Entre ellos, destacan Pedro Cintas, acompañado a la guitarra por Joaquín Muñino; la voz de Nayara Madera; el joven talento Pedro Bazaga; la bailaora Sandra González del grupo Puro Flamenco; Denis Escudero y Cristian; además del Grupo Rociero Azabache, que pondrá el toque más festivo de la tarde.

El cartel lo completan figuras conocidas del panorama cultural pacense como Plácido Ramírez, que recitará versos propios; los artistas Agustín y Manuel Laso; Curro de Badajoz a la guitarra; la escuela de baile El Duende; el grupo Amigos del Flamenco y el cantaor José Gómez 'El Fefo'.

Fiesta y compromiso

La hermandad anima a los vecinos a participar y aportar su granito de arena para que todos los niños del barrio reciban un juguete estas Navidades. "La solidaridad de Badajoz siempre responde. Para nosotros esta Zambomba es una fiesta, pero también un compromiso con quienes más lo necesitan", subraya Florencio Rodríguez.

Con una programación tan amplia y un objetivo tan emotivo, la Zambomba Flamenca de Villancicos se prepara para llenar de música, arte y generosidad el corazón del Cerro de Reyes. Una celebración que ratifica que el flamenco, además de cultura, también es comunidad.