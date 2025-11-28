El sábado 29 de noviembre
La hermandad de Jesús Obrero de Badajoz celebra su Zambomba Flamenca más solidaria para que ningún niño del Cerro de Reyes se quede sin juguetes
El evento comenzará a las 11.00 y se extenderá durante 12 horas, hasta las 23.00
La hermandad de Jesús Obrero y Dulce Nombre de María celebrará el próximo 29 de noviembre, en el antiguo colegio de Jesús Obrero (calle Otumba, 13), una nueva edición de su Zambomba Flamenca de Villancicos, un evento cultural y solidario que se ha convertido en una cita imprescindible para el barrio del Cerro de Reyes y para los amantes del flamenco en Badajoz. La jornada se desarrollará de 11:00 a 23:00, con doce horas ininterrumpidas de música, baile y convivencia.
La iniciativa, que cumple ya ocho años, tiene un marcado carácter solidario. La hermandad invita a los asistentes a donar un juguete nuevo como entrada simbólica al recinto. "Este año hemos pedido un juguete. Nuestro lema es: ‘Un juguete, una sonrisa. Ningún niño del barrio sin juguete’", explica Florencio Rodríguez, hermano mayor de esta cofradía pacense y organizador del evento. El año pasado, recuerda, lograron llenar durante todo el día: "Tuvimos el aforo completo y pedimos un kilo de alimentos, que se entregó a Cáritas parroquial".
14 artistas y grupos extremeños
El ambiente festivo estará asegurado gracias a la participación de 14 artistas entre cantaores, guitarristas, grupos rocieros y escuelas de baile. La presentación correrá a cargo de Pedro Royán, quien dará paso a un amplio elenco de artistas locales y extremeños. Entre ellos, destacan Pedro Cintas, acompañado a la guitarra por Joaquín Muñino; la voz de Nayara Madera; el joven talento Pedro Bazaga; la bailaora Sandra González del grupo Puro Flamenco; Denis Escudero y Cristian; además del Grupo Rociero Azabache, que pondrá el toque más festivo de la tarde.
El cartel lo completan figuras conocidas del panorama cultural pacense como Plácido Ramírez, que recitará versos propios; los artistas Agustín y Manuel Laso; Curro de Badajoz a la guitarra; la escuela de baile El Duende; el grupo Amigos del Flamenco y el cantaor José Gómez 'El Fefo'.
Fiesta y compromiso
La hermandad anima a los vecinos a participar y aportar su granito de arena para que todos los niños del barrio reciban un juguete estas Navidades. "La solidaridad de Badajoz siempre responde. Para nosotros esta Zambomba es una fiesta, pero también un compromiso con quienes más lo necesitan", subraya Florencio Rodríguez.
Con una programación tan amplia y un objetivo tan emotivo, la Zambomba Flamenca de Villancicos se prepara para llenar de música, arte y generosidad el corazón del Cerro de Reyes. Una celebración que ratifica que el flamenco, además de cultura, también es comunidad.
- Casi 200 personas reclaman el dinero de las entradas de un espectáculo cancelado en Badajoz
- Elvas quiere ser el epicentro de la Navidad a partir de este viernes
- ¿Cuándo abre El Faro en Navidad? Estos son los domingos y festivos de apertura este año
- Más de 300 personas cantarán villancicos solidarios en Badajoz en apoyo de Cáritas y el comedor San Vicente de Paúl
- Los bomberos de Badajoz exigen el cese del jefe del parque municipal
- El TSJEx avala la condena al trabajador del SES de Badajoz que consultó 384 veces datos clínicos de familiares
- Yo veía que me iba a violar': el desgarrador testimonio de Belén Santos, la trabajadora de limpieza de Badajoz que escapó de su agresor
- Susto en el centro de Badajoz: se descuelgan los adornos navideños de la plaza de España