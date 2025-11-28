El manifiesto del 25N tampoco logra el consenso en la Diputación de Badajoz

Tampoco en la Diputación de Badajoz ha habido consenso entre los dos grupos políticos con representación en la corporación provincial para sacar adelante el manifiesto por el Día Internacional contra la Violencia que sufren las mujeres, el 25N. El PP se ha abstenido y no ha apoyado el documento que ha presentado el PSOE, con mayoría absoluta. El resultado: 16 a favor y 11 abstenciones.

Como ya ocurrió en el último pleno del Ayuntamiento de Badajoz, cuando se debatió el manifiesto de la alcaldía (del PP) sobre el 25N, en la diputación ha salido a relucir el desencuentro ocurrido en la Femp, la Federación Española de Municipios y Provincias, cuyo manifiesto se traslada después a las corporaciones municipales, pero, en esta ocasión, la propuesta del PP no contó con el apoyo del PSOE, que no admitió las críticas al Gobierno que contenía.

En la Diputación de Badajoz, la encargada de leer el documento ha sido la diputada de Igualdad, Lourdes Linares, quien ha defendido que la lucha contra la violencia de género no solo consiste en la protección de las víctimas, sino que se necesitan medidas de educación en igualdad, especialmente dirigida a los hombres y a los niños. "No descansaremos hasta que la igualdad sea plena", ha defendido. "Sin igualdad no hay democracia y sin respeto no hay convivencia".

"Es la primera vez que rompen el consenso"

El PP ha justificado su abstención en que, según ha explicado su portavoz, Juan Antonio Barrios, no tenían conocimiento del contenido de este manifiesto. "Es la primera vez que rompen el consenso para intentar acordar esta declaración", a pesar de "la importancia de la unidad en este tema". Según Barrios, el equipo de gobierno actual de la diputación pacense "pasará a la historia por romper o no propiciar el consenso". El portavoz popular ha expresado además que no es quién para tomar una decisión por todos los componentes de su grupo, sino que su postura sería individual, por lo que han optado por la abstención.

Ha sido el vicepresidente de la diputación, Juan María Delfa, quien ha sacado a relucir lo sucedido en la Femp, donde el PP no ha conseguido consenso con este manifiesto, y ha recordado que cuando el PP llegó a la Junta de Extremadura suprimió la Consejería de Igualdad para no molestar a sus socios de Vox. "La lucha contra la violencia de género no admite ambigüedades, el negacionismo mata, el consenso salva vidas", defendido Delfa.

"Les importan más los votos que las mujeres asesinadas"

A lo que Barrios ha repondido que él no pertenece a la Femp y que a pesar de lo ocurrido en la federación, en muchos ayuntamientos se ha consensuado este manifiesto. "Les importan más los votos que las mujeres asesinadas, eso sí que es lamentable". Estas palabras han molestado a la presidenta, Raquel del Puerto, quien ha contestado al portavoz popular que no se la va a consentir, al tiempo que le ha reprochado que es el PP el que utiliza electoralmente la violencia de género y que, con esta postura, lo que hace es acercarse a Vox "por si acaso lo necesitan en las próximas elecciones". "Si no votan a favor es que están en contra de todo lo que se dice sobre la lucha contra la violencia de género", ha dicho Del Puerto.

El resto de puntos del orden del día se han aprobado por unanimidad.