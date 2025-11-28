La obra de Verdi 'Nabucco', en el López de Ayala de Badajoz

La compañía Leonor Gago Artist Management, en colaboración con la Ópera Nacional de Moldavia, presenta esta tarde en el teatro López de Ayala la producción teatral de la obra de Giuseppe Verdi ‘Nabucco’.

Ambientada en el conflicto bíblico entre hebreos y babilonios, la trama gira en torno a Nabuccodonosor, rey de Babilonia, y la lucha del pueblo hebreo por su libertad.

La escenografía, puesta en escena, y vestuario de más de 75 artistas en escena, transportará a los espectadores a la antigua Mesopotamia.

La representación, que se llevará a cabo en su idioma original (italiano), se acompañará con una pantalla donde aparecerá el texto subtitulado al español.

Esta obra, que comienza a las 20.00 horas, tiene una duración de 2 horas con un descanso de 15 minutos adicionales. Las entradas de anfiteatro cuestan 24€ y las de patio de butacas 31€.