Los premios Accesing 2025 reconocen en Badajoz los mejores proyectos de accesibilidad creados por jóvenes ingenieros

Los Premios Accesing 2025, impulsados por APAMEX y el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales (Coproin), han celebrado este viernes su décima edición en el salón de actos de Cocemfe Badajoz, en un acto que volvió a poner en el centro la innovación orientada a la accesibilidad universal. La convocatoria, que cuenta con el apoyo de Iberdrola y de la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Extremadura, distingue cada año los mejores proyectos desarrollados por jóvenes ingenieros para mejorar la autonomía y la calidad de vida de las personas con discapacidad.

En esta edición, el primer premio ha recaído en Carmen Lobato, autora de un sistema de reconocimiento facial para la apertura automática de puertas. Su propuesta ofrece una solución intuitiva y accesible que evita el uso de llaves o pulsadores, permitiendo una entrada más segura y sencilla para personas con movilidad reducida o dificultades manuales. El jurado ha destacado la “innovación” y la utilidad práctica de un dispositivo que, según se subrayó en el acto, abre nuevas vías para lograr entornos más inclusivos.

El segundo premio ha sido para Manuel Medina, creador de un sistema de silla de ruedas autopropulsada guiada por control remoto. Un proyecto que, como se subrayó durante el acto, demuestra cómo la ingeniería aplicada puede “salvar vidas y proteger a quien más lo necesita”, facilitando el desplazamiento en espacios hospitalarios o residenciales y reduciendo riesgos para pacientes y personal asistencial.

Autoridades y ganadores durante el acto. / Santi García

El jurado también ha otorgado dos reconocimientos especiales al mérito técnico. El primero a Carlos Bravo, por un sistema de recogida de sillas de ruedas para vehículos, pensado para facilitar el acceso al transporte privado a personas con movilidad reducida. Y el segundo a Juan Antonio Herrero, por la optimización del diseño de un dispositivo comercial para la detección remota de la posición de pacientes en camas de hospital, una herramienta clave para mejorar la seguridad en centros sanitarios.

Durante el acto, representantes del movimiento asociativo, del ámbito universitario y de las instituciones coincidieron en que estos galardones representan un compromiso real con la accesibilidad universal. El presidente de APAMEX, Jesús Gumiel, recordó que el objetivo del premio es “promover soluciones técnicas que eliminen barreras y faciliten la autonomía de todas las personas”.

El director de la Escuela de Ingenierías Industriales, José Sánchez, señaló que la ingeniería “va mucho más allá de la industria”, y que su verdadero propósito es “mejorar la vida de las personas”. Recalcó además el elevado nivel técnico de los trabajos presentados y el papel del alumnado y su profesorado en la consolidación del premio.

Una de las intervenciones más emotivas fue la del atleta paralímpico Guillermo “Gini” Cabanillas, invitado especial del acto, quien recordó la importancia real que tiene la accesibilidad en el día a día: «Los ingenieros quizá no saben hasta qué punto lo que inventan nos cambia la vida. Hay cosas pensadas para todos que, sin querer, nos dan autonomía a quienes más la necesitamos». Cabanillas animó a los jóvenes a seguir creando soluciones que permitan “vivir de forma diferente, pero sin límites”.

Los Premios Accesing celebran en 2025 una década reconociendo proyectos que buscan hacer de Badajoz y de Extremadura un territorio más accesible. La edición de este año volvió a demostrar que la ingeniería aplicada, desde la sencillez o la alta tecnología, es una herramienta fundamental para construir una sociedad más inclusiva.