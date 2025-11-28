Los trabajadores de la Oex se oponen al traslado temporal de Los Pinos al palacio de congresos de Badajoz

Pese a ser una de las partes afectadas, su parecer no había trascendido a la opinión pública. Hasta este jueves. Los trabajadores de la Orquesta de Extremadura (Oex) ha mostrado su rechazo a que el centro de salud Zona Centro, conocido popularmente como Los Pinos, se traslade de manera provisional al palacio de congresos, la que ha sido su sede desde que se reformó la antigua plaza de toros hace ya casi dos décadas.

Uno de los músicos leyó, antes del concierto que ofreció anoche la Oex en Badajoz, un manifiesto para compartir con los espectadores su «preocupación» por esta decisión de la Junta de Extremadura y exponer los motivos por los que se oponen a que un espacio cultural de «referencia» se utilice para otros fines.

Los miembros de la Orquesta de Extremadura expresaron su «inquietud» no solo por tener que convivir con las obras que hay que realizar para adaptar las instalaciones para que albergue el centro de salud, sino también el funcionamiento diario de un centro «que ya alberga una actividad muy intensa» y por el que pasan al año miles de personas. Ellos -dijeron- son los que mejor conocen el edificio, con sus virtudes y sus «dificultades técnicas», por lo que no tienen dudas de que su trabajo se verá afectado.

«Hay una parte fundamental de nuestro trabajo que, por las condiciones, sería muy difícil o imposible de mantener» Trabajadores de la Oex

La Consejería de Cultura, de la que depende la Oex, les ha transmitido su compromiso de «respetar y proteger» su actividad, lo que agradecen «sinceramente», pero no acaba con intranquilidad: «hay una parte fundamental de nuestro trabajo que, por las condiciones, sería muy difícil o imposible de mantener», argumentan los trabajadores.

El palacio de congresos acoge ensayos y conciertos de la orquesta, pero también proyectos pedagógicos, con tres orquestas infantiles y juveniles, banda, coro, en los que participan más de 200 niños. A ello se suma, la Orquesta Joven de Extremadura, los conciertos de grupos externos y un equipo de oficina «que sostiene todo esto con un esfuerzo enorme». Los músicos consideran que esta amplia actividad cultural se resentirá sin poder disponer de los espacios que ocupará el centro de salud.

El futuro de la casa

Los trabajadores de la Oex quisieron dejar claro que su mensaje «no va contra nadie», pero sienten la obligación de trasladar su posición al conjunto de la sociedad y a las fuerzas políticas que concurren a las elecciones del próximo 21 de diciembre, «porque lo que ocurra afectará al futuro de esta casa».

Según expusieron, el traslado de Los Pinos no solo les inquieta como miembros de la Orquesta de Extremadura, también como usuarios del centro de salud, al que acuden ellos y sus familias, pues consideran que se trata de una «inversión considerable», en unas obras de adecuación que luego habrá de deshacer.

El público que llenó el palacio de congresos, tras escuchar el manifiesto, respondió con un sonoro aplauso.

Fuentes del comité de empresa entienden que es «inconcebible» que se ubique un centro de salud, aunque sea de manera provisional, en un espacio cultural y, pese a que saben que la decisión de la Consejería de Salud «está tomada y es firme», piden que se dé marcha atrás y se busquen otras alternativas para reubicarlo.

La consejera de Salud, Sara García Espada, anunció a principios de este año que, después de estudiar varios posibles emplazamientos, el centro de salud que atiende al Casco Antiguo y a Pardaleras se trasladaría temporalmente al palacio de congresos, hasta que se ubique definitivamente en el Hospital Provincial. Las actuales instalaciones, en Ronda del Pilar, presentan problemas estructurales desde 2018, fecha desde la que está pendiente su cierre y traslado.

Las obras iban a comenzar inicialmente este verano, después se retrasaron a final de año, más tarde al primer trimestre de 2026 y la última fecha que se ha dado a los trabajadores de la Oex es el mes de mayo. «El auditorio no está muy bien insonorizado, se escuchan ruidos externos; pájaros, ambulancias... que a diario se sobrellevan, pero una obra supone un ruido constante», explican los afectados. Tampoco tienen certeza de cuánto de provisional será la ubicación y temen que se prorrogue durante años.

No conocen en profundidad el proyecto de adecuación, pero creen que para el centro de salud se utilizarán todas las salas del anillo exterior del palacio de congresos, salvo una, y algunos espacios del edificio principal. «Por sus características, es muy difícil limitar los espacios; hay cuatro salidas que tienen que estar operativas porque son de emergencia... No hay garantías de que no pasará gente de uno a otro», argumenta el comité de empresa sobre los inconvenientes.

Aunque la consejera de Cultura, Victoria Bazaga, les ha asegurado que está descartado que la Oex tenga que trasladar su sede a otra ciudad extremeña, saben que esa idea ha estado sobre la mesa y temen que en algún momento se pueda retomar. Son más de 60 trabajadores. «No queremos irnos de Badajoz, es nuestra sede y queremos seguir aquí por nosotros, por nuestras familias y por el público, que nos quiere», defienden.