B.C.

VÍDEO | Manifiesto de la Orquesta de Extremadura: los trabajadores muestran su "preocupación" por el traslado del centro de salud Los Pinos de Badajoz

Pese a ser una de las partes afectadas, su parecer no había trascendido a la opinión pública. Hasta este jueves. Los trabajadores de la Orquesta de Extremadura (Oex) ha mostrado su rechazo a que el centro de salud Zona Centro, conocido popularmente como Los Pinos, se traslade de manera provisional al palacio de congresos, la que ha sido su sede desde que se reformó la antigua plaza de toros hace ya casi dos décadas. Más información